健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

國道又見「路怒症」發作砸車 精神科醫：最高原則「不要贏、要活著」

2025/12/03 11:11

民眾開車上車若遇見「路怒症」行為，要懂得有效降低衝突升級的風險，最高原則就是「不要贏、要活著」。（民眾提供）

民眾開車上車若遇見「路怒症」行為，要懂得有效降低衝突升級的風險，最高原則就是「不要贏、要活著」。（民眾提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國道昨天又因交通事故，引發駕駛人怒氣，持棍棒砸車追打對方的俗稱「路怒症（Road Rage）」的危險行為，精神科醫師楊聰財指出，「路怒症」並不是正式的精神疾病診斷，而是在駕駛期間因刺激而表現出強烈失控、攻擊性情緒與行為，他建議民眾在路上遇到「路怒症」敵意行為時，要懂得有效降低衝突升級的風險，最高原則就是「不要贏、要活著」。

楊聰財指出，「路怒症」外顯的樣態包括，怒吼、罵人、逼車、按喇叭挑釁、下車理論甚至肢體衝突，其心理與生理層面的成因有，壓力負荷過高，人在壓力大時，腦部杏仁核會過度活化，讓情緒更容易被點燃，常見來源有工作壓力、家庭問題、財務焦慮、睡眠不足等。

開車時易產生「匿名效應」，會覺得「別人不會知道我是誰」，不易意識到行為後果，因此更容易做平常不敢做的事，以及駕駛空間的限制感，因狹小車內空間、交通堵塞，因心理窒息感而易怒，有些人道路判斷習慣是負面的，如別人插隊「你故意害我」，別人放慢速度「你在挑釁我」，這類「敵意歸因偏誤」容易把所有普通的交通行為誤認成冒犯。

遇到路怒症者時該如何處置或化解？楊聰財建議，為了自身安全，要避免點燃對方情緒的行為，如絕對不要回按喇叭、逼回去、加速逃跑、挑釁眼神，這是最常導致衝突擴大的原因，不要用手勢或搖頭嘲諷（即便你真的很想），「路怒症」者會把這些視為攻擊，不要下車理論，所有研究都顯示，一旦雙方下車，暴力機率急速升高。

他建議，實際上可立即採取的「低衝突策略」，保持距離、讓對方離開你的視野

放慢車速，換車道給對方空間，不要停在對方旁邊，不回應任何挑釁，對方的怒氣在沒有回饋下會快速下降，若對方尾隨或有意圖攔車，應開向人口多、明亮、開到派出所門口（非常有效）：對方下車並靠近你的車，車門上鎖、窗戶關起來，不下車、不對罵，保持車內安全及打電話報警，若對方敲車門、拍玻璃，不要拍回去或倒車衝撞，採取「被動防衛」，不要讓自己成為犯罪的一方。 

