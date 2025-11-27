自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

全臉骨折！25歲男險因心眼反射猝死 醫拼回一張臉不再複視

2025/11/27 17:36

陳先生車禍造成全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非。台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華（左）與中榮眼科醫師阮國華先後為他做顎顏面重建、以及眼外肌手術，救命、救眼。（記者蔡淑媛攝）

陳先生車禍造成全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非。台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華（左）與中榮眼科醫師阮國華先後為他做顎顏面重建、以及眼外肌手術，救命、救眼。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕25歲陳先生去（2024）年騎車發生車禍，造成全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非，尤其眼部肌肉卡陷、眼球下陷，可能心眼反射，導致心律不整猝死，以及顏面骨折嚴重腫脹及失血窒息，緊急手術救命、救眼，如拼圖般重建破碎的臉，後續又進行眼外肌手術解決複視問題，讓他能重返工地從事建築工作。

陳先生車禍造成全臉複雜性顏面骨折，上顎、眼底、鼻樑骨、鼻竇、顴骨骨折，下顎、齒槽骨有10多處也骨折缺損，傷勢嚴重。台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，傷患的眼球下直肌也被骨折碎片夾住，導致眼球下陷，骨折嚴重也造成面部過度腫脹，加上心眼反射，有致命危機，必須緊急手術。

連凱華醫師指陳先生顏面多處骨折，左眼眶骨破碎，進行顎顏面重建。（記者蔡淑媛攝）

連凱華醫師指陳先生顏面多處骨折，左眼眶骨破碎，進行顎顏面重建。（記者蔡淑媛攝）

口腔外科團隊在4小時內利用3D電腦模擬將碎裂的骨頭重新拼好，並製作手術導引板，連凱華進行顎顏面重建，從結膜和口內做微創手術，重建破碎的全臉骨骼結構、解除眼球肌肉卡陷、修復薄如紙的眼眶底骨，將顏面各骨塊復位固定，讓陳先生恢復正常咬合與臉型，避免原本瘦長的臉型因骨折而變寬，咬合也恢復密合，成功救命、保眼。

由於陳先生眼眶骨骨折碎裂嚴重，連凱華再以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據3D列印模型預先塑形鈦金屬網板，置入左眼眶重建，進一步解除左眼球肌肉卡陷，重建眼眶底正常結構。

陳先生經顏面重建手術後出院，重返工地工作；但車禍撞擊力太大，左眼球下直肌撞擊後受損沾黏，殘存複視問題，上下樓梯常踩空、伸手抓不準東西，中榮眼科醫師阮國華接著為他做眼外肌手術，放鬆下直肌，恢復清晰視力，能正常生活和工作。

陳先生車禍造成上顎、眼底、 鼻樑骨、鼻竇、顴骨，分別骨折、碎裂，面目全非。（記者蔡淑媛翻攝）

陳先生車禍造成上顎、眼底、 鼻樑骨、鼻竇、顴骨，分別骨折、碎裂，面目全非。（記者蔡淑媛翻攝）

阮國華補充說，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分，遭外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因。

複視分為單眼或雙眼複視，成因不同，雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正（特別是散光）、白內障、角膜病變或玻璃體異常。

阮國華提醒，急性複視更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，及早就醫非常重要。針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善複視，恢復清晰視界與日常生活品質。

陳先生感謝醫療團為他拼回一張臉，救命、保住視力，能重回建築業工作。（記者蔡淑媛攝）

陳先生感謝醫療團為他拼回一張臉，救命、保住視力，能重回建築業工作。（記者蔡淑媛攝）

陳先生術後保住視力，不再複視，能正常上下樓梯，不會踩空，正常工作。（記者蔡淑媛攝）

陳先生術後保住視力，不再複視，能正常上下樓梯，不會踩空，正常工作。（記者蔡淑媛攝）

陳先生感謝台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華（左）與中榮眼科醫師阮國華醫師先後為他重建手術，保命及視力，讓他能正常工作。（記者蔡淑媛攝）

陳先生感謝台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華（左）與中榮眼科醫師阮國華醫師先後為他重建手術，保命及視力，讓他能正常工作。（記者蔡淑媛攝）

