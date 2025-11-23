自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高鉀蔬菜降壓緩抽筋 搭1物護心顧大腦

2025/11/23 07:31

營養師李婉萍指出，含鉀量高蔬菜排名前3分別為青蔥、空心菜、菠菜；示意圖。（圖取自photoAC）



〔健康頻道／綜合報導〕身體中的納太多，水排不掉就變水腫，這時就需要鉀離子幫忙。營養師李婉萍在粉專「李婉萍營養師」分享，鉀離子會和鈉離子結合排出體外，除了解決水腫問題，鉀還可以解決高血壓、容易累、會心悸、常抽筋、便祕、頻尿；含鉀量高蔬菜排名前3分別為青蔥、空心菜、菠菜。搭配葉酸還能緩解貧血、有益大腦、心臟。

李婉萍提到，高鉀蔬菜不僅有助排鈉，更富含膳食纖維，更能提升整體代謝循環！不想水腫抽筋常心悸？常見15種高鉀蔬菜比一比！以下為每100公克蔬菜的鉀含量：

1.青蔥：650mg。

2.空心菜：641mg。

3.菠菜：510mg。

4.白莧菜：507mg。

5.地瓜葉：401mg。

6.紅莧菜：441mg。

7.萵苣：423mg。

8.金針菇385mg。

9.青江菜：377mg。

10.山蘇：350mg。

11.牛蒡：358mg。

12.青花菜：349mg。

13.九層塔：347mg。

14.芹菜：314mg。

15.綠竹筍：303mg。

李婉萍說明，鉀離子會在烹煮過程中流失，因此建議燙熟拌油吃。若為排鈉之用，不宜川燙過久，反之，腎臟不好、需要限鉀的朋友，記得要將蔬菜燙久一點。

搭配葉酸一起吃降血壓更護心

李婉萍指出，高鉀搭配葉酸不僅利水腫，還降血壓、緩貧血、有益大腦心臟，葉酸高的食材有黑豆、豬肝、豬心、蛋黃、菠菜、紅莧菜、韭菜等。像菠菜、紅莧菜高鉀又高葉酸，若搭配牛肉拌炒，加碗豬肝、豬心湯，就會是補血又排納的營養料理。

