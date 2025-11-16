健康網》消化不良5問 朱祐龍醫師專業解答

專家表示，消化不良的原因有許多，腸胃蠕動功能，或是微菌叢改變等都會影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／朱祐龍

Q1：什麼是消化不良？

A：消化不良（dyspepsia）是門診常見的主訴，泛指上腹部（胃或十二指腸區域）的相關症狀。

可以是消化道器官結構表現，如胃食道逆流、消化道潰瘍、消化道腫瘤或是膽胰的疾病；藥物引發，如使用非類醇類消炎止痛藥、抗生素；或代謝疾病所導致，如糖尿病、尿毒症、甲狀腺功能異常等。

也可能沒有器官結構上的病變，純屬功能性的問題，這類型統稱為功能性消化不良（functional dyspepsia）。根據統計，功能性消化不良大概影響所有成年人口的10～30%，是最常見的消化系統疾病之一。

Q2：哪些原因會造成消化不良？

A：造成消化不良的原因有許多，包含以下幾個面向：

●腸胃蠕動功能受影響：可能因腸胃道的細菌或病毒感染，影響並損傷到腸胃道的神經組織，導致胃部蠕動異常或幽門調節失調。

●臟器知覺敏感度受影響：由於臟器對外界物理或化學刺激的知覺敏感度上升，而導致症狀或是症狀的加劇。

●免疫功能影響：慢性黏膜發炎引發異常免疫反應，進一步導致發炎細胞增加、細胞激素上升、黏膜屏蔽完整性下降，而產生消化不良症狀。

●微菌叢改變：微菌叢也會影響黏膜完整性、腸道神經叢活性及免疫功能，進一步也會造成腸胃蠕動變化並影響臟器知覺敏感度。

●基因遺傳相關：近期的大規模研究顯示，在功能性消化不良的病人中，遺傳相關性大概只占5%，所以遺傳因素雖然有影響但占比不高。

●身心疾病影響：情緒、壓力會影響自律神經功能，也會影響到腸胃道的蠕動，造成功能性消化不良。

Q3：消化不良有哪些症狀，如何診斷？

A：消化道器官疾病、系統性代謝疾病涵蓋的面相較廣，以下以最常見的功能性消化不良來做討論。

依據2016年發表的羅馬準則（ROME IV criteria），功能性消化不良的症狀需在診斷前6個月已發生，且於近3個月內持續存在，經檢查（包含內視鏡檢查）後，並無器質性病變。分為兩個亞型：

●餐後不適症候群（post-prandial distress syndrome, PDS）

●上腹疼痛症候群（epigastric pain syndrome, EPS

Q4：長期壓力跟消化不良的關係？

A：當處在長期壓力下，交感神經會持續興奮，使得腸道蠕動減慢，同時身體會分泌壓力激素，如皮質醇和腎上腺素，進而導致胃酸分泌增強、干擾黏膜修復並影響腸道菌群的平衡，產生壓力性潰瘍、消化不良等症狀。

此外，近年來越來越多研究發現腸胃道與腦部會雙向溝通，稱之為腸―腦軸（gut brain axis）。腦部透過神經系統（主要是交感神經及副交感神經）的作用，去調控腸胃蠕動吸收；腸道也透過內分泌系統及微生物菌叢，去發出各種訊號去影響腦部。當這個雙向的溝通受到飲食、壓力、情緒或感染等各項因素的影響，就可能出現失調。

Q5：除了藥物治療，日常生活及飲食注意事項？

A：首先要養成良好的飲食習慣，保持均衡的飲食，增加膳食纖維攝取，並補充充足的水分。此外，油膩食物有明確實證會引起胃部蠕動功能變慢，並影響臟器知覺敏感度，應盡量減少。

再來要有規律、適度的運動，運動可以促進腸道蠕動，改善消化功能。

最後要有充足的睡眠，且找到有效的紓壓管道（如：運動、瑜伽、冥想），以減緩腸―腦軸間的雙向失調。

肝膽腸胃科兼任主治醫師朱祐龍。（好心肝門診中心提供）

（作者為好心肝門診中心肝膽腸胃科兼任主治醫師，本文取自肝病防治學術基金會《好心肝雜誌》第112期 ）

