健康網》被旅館臭蟲咬有夠癢 專家：還會跟你回家

旅遊時被臭蟲咬傷很掃興，皮膚科醫師盧俊瑋表示，僅患部奇癢無比，但不會傳染給別人。圖為臭蟲示意圖。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕台南某汽車旅館被踢爆，在多間房間被發現臭蟲（床蝨）。皮膚科醫師盧俊瑋指出，被咬處會很癢，但不會傳染。

盧俊瑋說，主要可使用少量系統性類固醇、抗組織胺及外用藥物來控制、止癢。要全面解決臭蟲咬人，應重視環境清潔。

根據環境部化學物質管理署衛教資料，臭蟲又稱床蝨（bedbug），雖尚無證據會傳播人類疾病，但被臭蟲叮咬奇癢無比，而且由於現代人國際旅遊往返頻繁，無論是海運、空運，一不小心跟著衣服、行李、生活用品，就有可能將臭蟲帶回家。

與人類生活相關的臭蟲有兩種，一為溫帶臭蟲 （Cimex lectularius），另一為熱帶臭蟲 （C. hemipterus）。臭蟲的

臭蟲常產卵於寢具之縫隙，棲息在室內的床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等，日間都在縫隙間潛藏，主要在夜間活動。臭蟲若蟲在剛剛孵化出來時呈半透明，顏色較淺，吸血後轉為褐色。臭蟲主要是夜行性吸血，臭蟲叮咬奇癢無比，且會持續1至2週。被咬後如為一般紅腫，可用外用止癢藥，若情況嚴重，則應就醫診治。

臭蟲生命週期一般可存活一年，依食物充足與否及溫度不同，雌性臭蟲可產卵200至400顆。（取自環境部）

環境部建議防止臭蟲進家門的方法如下：

1.從國外旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。

2.二手家具搬回家前，檢查有沒有臭蟲的蹤跡。

3.清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫。另外，民眾可檢查床罩、床單、枕頭、毯子、床墊的線縫等處，看看是否發現有臭蟲或臭蟲排遺（血液斑）。

若臭蟲已在家中，長時間置之不理的情況下，環境部表示可以用下列方法處理：

1.家中如有草蓆或箱子，可裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲。

2.懷疑有臭蟲的衣物，集中裝入塑膠袋中綁緊，避免在提送過程中臭蟲逃逸，然後拿到洗衣間再將衣物倒入洗衣機中清洗。

3.發現臭蟲可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治。

4.以吸塵器勤捉臭蟲，勤捉可以減少臭蟲，達到有效防治。

5.情形嚴重的話，可請合格的病媒防治除蟲公司代為處理。

