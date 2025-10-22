自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》藝人閃兵 醫曝還有更瞎「集團」 全村役男集體得了思覺思調症

2025/10/22 23:56

小杰（左起）、人涉嫌閃兵。（本報組合資料照）陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等

〔健康頻道／綜合報導〕閃兵「集團」掀鍋了，楊聰才診所院長楊聰財回憶當年擔任過軍中精神科主任，曾發生過很「瞎」的事，在某個村裡面，不到30位役男，竟然都有思覺失調症的診斷證明，他當時直覺不對勁，這個「集體生病」不符合流行病學的知識。

楊聰財表示，役男須做體位區分，針對各種疾病，有分成免役、替代役、要服兵役的不同體位。在精神科符合免役的有精神病，例如思覺失調症、雙相情感障礙、器質性腦傷病變、智能偏低或者不足、自閉症、妥瑞氏症，至少6個月以上規則就診、生活社會功能有出現障礙的神經官能症、嚴重型憂鬱症。

在目前網友整理近幾年來演藝圈免役役男中，Freddy（閃靈）及周渝民因憂鬱症免役，其中閃靈申請3次才獲准。楊聰財說，一般持有精神疾病的診斷證明，經軍醫確認後，半年若複檢通過就可以免役了，因為精神疾病沒有替代役這個體位。

「精障村」最後僅篩出1人有得病

至於那個「集體」得了思覺失調症的役男村民，楊聰財指出，進行了催眠式的會談，希望降低他們的防衛心，能夠把潛意識的真正實情說出來。最後只有一位是真正精神病，其他人顯然是被教導，假裝說自己有幻覺和妄想，讓醫療單位出具精神病的診斷。

至於陳柏霖、陳大天、陳零九、威廉（棒棒堂）、Teddy、阿虎、陳信維、黃博石、書偉（Energy）、修杰楷、小杰（棒棒堂）、李銓（超克七）等12人偽造血壓異常。名醫李龍騰直言，若使用升壓劑或興奮劑，對身體很不好的。

疑使用升壓劑 正常人用了血壓會爆衝

減重醫師王姿充也表示，有一些升壓劑，是作用在α₁交感神經受體致效劑，主要用於治療洗腎患者的低血壓，像是邁妥林錠（Midodrine）、甲硫阿美銨（Amezinium）、益惠血（Etilefrine），若用在正常血壓的人身上造成血壓爆衝，可能會有心血管風險，像是心絞痛、心律不整甚至嚴重到增加缺血性中風都有可能性。為了逃兵役，濫用藥物實在不可取。

