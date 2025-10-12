限制級
健康網》8種食物發芽還能吃？ 當心這食材去芽加熱仍有毒
〔健康頻道／綜合報導〕台灣天氣濕熱，許多人買回根莖類，常常一不小心就放到發芽。農糧署分享指出，常見的大蒜、薑、洋蔥、番薯、芋頭、胡蘿蔔等6種食材，即便發芽還能吃，不過營養與口感較差；至於花生若單純發芽也可吃，但若發霉務必丟掉。特別提醒馬鈴薯若出現發芽情況，則會產生有毒的龍葵鹼，即使去芽加熱也無法去除，吃下肚也可能中毒，須特別留意。
食物發芽到底能不能吃？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，大多數根莖類蔬菜在發芽後，營養價值會逐漸下降，口感也會跟著變差，且變得容易腐壞，有些甚至可能還會產生毒素。因此，食用前須特別注意。
農糧署也針對常見8種食材發芽後的口感以及是否能吃，做出以下說明：
6類食材發芽營養、口感差
●大蒜：發芽大蒜的蒜瓣會變乾癟。
●薑：薑發芽後會變得乾癟、纖維粗糙。
●洋蔥：發芽洋蔥會變辣，口感也較差。
●番薯：發芽後口感出現纖維多，且甜味也降低。
●芋頭：發芽後影響營養和風味。
●胡蘿蔔：發芽後甜度變低、口感乾，而且水分少。
花生發霉、油耗味應避免吃
●花生：發芽可食，但若發現外殼或種子出現發霉、產生油耗味，應避免食用。
馬鈴薯發芽具毒性不可吃
●馬鈴薯：發芽後會產生龍葵鹼，即使煮熟或挖除發芽部分，也無法完全去除毒性。因此，發芽後記得應「整顆丟棄」，千萬不要食用。
農糧署提醒，即使是根莖類食材，也應掌握新鮮食用期，切記定期檢查冰箱、儲藏櫃，保持通風乾燥最安全。
