自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》8種食物發芽還能吃？ 當心這食材去芽加熱仍有毒

2025/10/12 12:41

農糧署表示，發芽後的洋蔥會變辣、蒜瓣變乾癟、胡蘿蔔甜度變低、水分少，雖然均可食用，但口感與營養都降低；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，發芽後的洋蔥會變辣、蒜瓣變乾癟、胡蘿蔔甜度變低、水分少，雖然均可食用，但口感與營養都降低；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣天氣濕熱，許多人買回根莖類，常常一不小心就放到發芽。農糧署分享指出，常見的大蒜、薑、洋蔥、番薯、芋頭、胡蘿蔔等6種食材，即便發芽還能吃，不過營養與口感較差；至於花生若單純發芽也可吃，但若發霉務必丟掉。特別提醒馬鈴薯若出現發芽情況，則會產生有毒的龍葵鹼，即使去芽加熱也無法去除，吃下肚也可能中毒，須特別留意。

食物發芽到底能不能吃？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，大多數根莖類蔬菜在發芽後，營養價值會逐漸下降，口感也會跟著變差，且變得容易腐壞，有些甚至可能還會產生毒素。因此，食用前須特別注意。

農糧署也針對常見8種食材發芽後的口感以及是否能吃，做出以下說明：

6類食材發芽營養、口感差

大蒜：發芽大蒜的蒜瓣會變乾癟。

薑：薑發芽後會變得乾癟、纖維粗糙。

洋蔥：發芽洋蔥會變辣，口感也較差。

番薯：發芽後口感出現纖維多，且甜味也降低。

芋頭：發芽後影響營養和風味。

胡蘿蔔：發芽後甜度變低、口感乾，而且水分少。

花生發霉、油耗味應避免吃

花生：發芽可食，但若發現外殼或種子出現發霉、產生油耗味，應避免食用。

馬鈴薯發芽具毒性不可吃

馬鈴薯：發芽後會產生龍葵鹼，即使煮熟或挖除發芽部分，也無法完全去除毒性。因此，發芽後記得應「整顆丟棄」，千萬不要食用。

農糧署提醒，即使是根莖類食材，也應掌握新鮮食用期，切記定期檢查冰箱、儲藏櫃，保持通風乾燥最安全。

農糧署提醒，馬鈴薯發芽後會產生龍葵鹼，即使煮熟或挖除發芽部分，也無法完全去除毒性，千萬不要食用；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署提醒，馬鈴薯發芽後會產生龍葵鹼，即使煮熟或挖除發芽部分，也無法完全去除毒性，千萬不要食用；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中