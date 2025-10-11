健康網》每天1碗護心又抗壓！ 營養師揭「燕麥5大神效」

燕麥富含 β-聚葡萄糖（β-glucan），能有效降低「壞膽固醇」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為每天早晨那碗「樸素的燕麥」只是填飽肚子的健康早餐？其實它是營養界的長青樹！營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，燕麥不僅能穩血糖、護心血管、顧腸胃，甚至還能在你壓力大時「默默幫你抗壓」。別小看這碗看似平凡的穀物，它的營養密碼，堪稱現代人最需要的「全方位健康盾牌」！

●護心血管：天然降膽固醇神器

燕麥富含β-聚葡萄糖（β-glucan），能有效降低「壞膽固醇」（LDL），幫助血管暢通、遠離動脈硬化。長期食用，就像替心臟穿上一層防護衣，特別適合三高族群與久坐上班族。

●穩定血糖：低GI主食不怕暴升暴降

燕麥屬於 低GI食材，能讓血糖緩慢上升、避免餐後疲倦或暴食。王證瑋指出，對於想控糖或減重的人來說，「燕麥取代白飯」是一個兼顧健康與飽足感的聰明選擇。

●高纖助消化：腸道好菌的最愛

燕麥膳食纖維豐富，能促進腸道蠕動、改善便秘。更厲害的是，它還能餵養腸道中的「好菌」，幫助菌相平衡，打造更穩定的腸胃環境。王證瑋提醒：喝足水分＋適量攝取，效果會更好！

燕麥其中的鎂與鋅能穩定神經、促進能量代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

●增加飽足感：減重族的秘密武器

高纖＋慢釋放能量的組合，讓燕麥成為「不容易餓的神隊友」。吃一碗能維持長時間飽足感、自然減少零食慾望，難怪被稱為減脂期最穩定的早餐首選！

●抗壓小能手：上班族的能量鎧甲

壓力大、常熬夜？那更該吃燕麥！其中的鎂與鋅能穩定神經、促進能量代謝，幫助舒緩焦慮、減輕疲勞感，「一碗燕麥，能讓塞滿壓力的大腦多一點餘裕。」

營養師小叮嚀：

●優先選擇「原型燕麥」（燕麥片、燕麥粒），避開含糖、奶精的速食燕麥。

●腸胃敏感者可少量開始，並搭配足夠水分。

●建議與蛋白質、蔬果一起搭配，讓早餐更均衡、營養更完整。

燕麥不只是早餐，它是守護心臟、控糖、顧腸道、抗壓的健康全能王。王證瑋提醒，「每天一碗燕麥，就是給身體最溫柔的守護。」在快節奏的生活裡，這碗平凡的穀物，正是現代人最實用的健康儀式。

