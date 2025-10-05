健康網》烤焦食物「致癌物」高出百倍！ 這3蔬果可排毒

洋蔥富含硫化物，能幫助生成「榖胱甘肽」，這是肝臟最強的天然解毒分子；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕烤焦的吐司、焦香的烤肉、焦脆的雞皮…這些讓人垂涎三尺的「焦香美味」，其實潛藏健康危機！營養師高敏敏在臉書專頁提醒，「烤焦的食物千萬不要只是剪掉焦黑部分繼續吃！」 因為根據食藥署的實驗，烤焦食物中的致癌物質比未焦的高出整整100倍！

高敏敏指出，這些焦黑部分常含有「丙烯醯胺」等致癌物質，會攻擊細胞DNA、增加癌症風險，就算剪掉焦邊，也難保毒素沒滲入。她強調：「保險起見，還是整塊丟掉最安全！」

請繼續往下閱讀...

吃錯東西也能補救！3大排毒食材快筆記

想幫身體排出不小心吃進的有害物質？高敏敏建議可從日常飲食入手：

1、洋蔥：富含硫化物，能幫助生成「榖胱甘肽」，這是肝臟最強的天然解毒分子。

2、萵苣：含有肝臟排毒所需的維生素與植化素，幫助代謝毒素、保護肝功能。

3、芭樂＆奇異果：富含維生素C，可中和自由基、減少氧化壓力，餐後吃更能幫身體「掃毒」。

奇異果所含維生素C可中和自由基，為身體排毒；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏提醒，排毒的第一步不是補救，而是預防！「別再覺得剪掉焦黑就沒事，烤焦就是該丟。」她也建議民眾烹調時注意火候，盡量採用水煮、清蒸、氣炸等方式，降低高溫產生的有害物。烤焦不只會讓食物變苦，更會產生致癌風險；多吃天然蔬果、補充抗氧化營養，才能幫身體建立真正的防護罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法