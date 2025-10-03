自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

期待中秋烤肉？天成醫院營養師提「烤肉健康吃」6原則

2025/10/03 10:10

民眾烤肉應從食材的選擇開始，謹慎把關。（天成醫院提供）

民眾烤肉應從食材的選擇開始，謹慎把關。（天成醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中秋節連假即將來臨，民眾期待烤肉賞月，桃園市楊梅區天成醫院營養師楊珊珊提醒，牢記烤肉健康吃6原則「多原型，少加工」、「少油脂，慎選部位」、「多蔬菜，均衡搭配」、「少醬料，減鈉更安心」、「無糖飲，解膩無負擔」、「不烤焦，降低致癌物」，才能吃得開心又健康。

楊珊珊說，市售的加工肉品包括香腸、熱狗、培根等，常含有亞硝酸鹽、磷酸鹽等添加物，經高溫燒烤下，容易產生多環芳香烴（PAHs）與異環胺（HCAs）等潛在致癌物，民眾烤肉應從食材的選擇開始，謹慎把關並牢記烤肉健康吃6原則。

以「少油脂，慎選部位」為例，民眾避免選擇五花肉、雞皮、內臟等高油脂部位，以免油脂滴落炭火後可能產生有害物質，應改以瘦肉、海鮮、豆干等低脂蛋白質食材替代；「少醬料，減鈉更安心」則提醒民眾不要過量攝取含高鈉的烤肉醬，以免水腫或增加腎臟、心血管負擔，楊珊珊建議可改用蔥、薑、蒜、迷迭香、黑胡椒等天然辛香料提味，或將烤肉醬稀釋後再使用。

楊珊珊說，烤肉過程中，可搭配食用富含維生素C的水果如芭樂、奇異果、柚子等，來幫助中和自由基、提升抗氧化力，「不必讓中秋烤肉成為健康的破口」。

天成醫院營養師楊珊珊提醒民眾中秋節烤肉要牢記「烤肉健康吃六原則」。（天成醫院提供）

天成醫院營養師楊珊珊提醒民眾中秋節烤肉要牢記「烤肉健康吃六原則」。（天成醫院提供）

