限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
期待中秋烤肉？天成醫院營養師提「烤肉健康吃」6原則
〔記者周敏鴻／桃園報導〕中秋節連假即將來臨，民眾期待烤肉賞月，桃園市楊梅區天成醫院營養師楊珊珊提醒，牢記烤肉健康吃6原則「多原型，少加工」、「少油脂，慎選部位」、「多蔬菜，均衡搭配」、「少醬料，減鈉更安心」、「無糖飲，解膩無負擔」、「不烤焦，降低致癌物」，才能吃得開心又健康。
楊珊珊說，市售的加工肉品包括香腸、熱狗、培根等，常含有亞硝酸鹽、磷酸鹽等添加物，經高溫燒烤下，容易產生多環芳香烴（PAHs）與異環胺（HCAs）等潛在致癌物，民眾烤肉應從食材的選擇開始，謹慎把關並牢記烤肉健康吃6原則。
請繼續往下閱讀...
以「少油脂，慎選部位」為例，民眾避免選擇五花肉、雞皮、內臟等高油脂部位，以免油脂滴落炭火後可能產生有害物質，應改以瘦肉、海鮮、豆干等低脂蛋白質食材替代；「少醬料，減鈉更安心」則提醒民眾不要過量攝取含高鈉的烤肉醬，以免水腫或增加腎臟、心血管負擔，楊珊珊建議可改用蔥、薑、蒜、迷迭香、黑胡椒等天然辛香料提味，或將烤肉醬稀釋後再使用。
楊珊珊說，烤肉過程中，可搭配食用富含維生素C的水果如芭樂、奇異果、柚子等，來幫助中和自由基、提升抗氧化力，「不必讓中秋烤肉成為健康的破口」。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應