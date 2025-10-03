自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉教戰4守則 小心加錯烤肉醬吃下致癌物

2025/10/03 07:28

營養師黃品瑄表示，電鍍烤網遇酸，可能會溶出重金屬，建議改用不鏽鋼或鐵盤，烤完再加檸檬汁更安全；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃品瑄表示，電鍍烤網遇酸，可能會溶出重金屬，建議改用不鏽鋼或鐵盤，烤完再加檸檬汁更安全；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節腳步越來越近，相信很多人也開始期待開心聚會吃烤肉。營養師黃品瑄表示，中秋烤肉是少不了的親友團聚活動之一，想要吃得健康，除建議烤焦肉品切除焦黑處、使用檸檬汁勿用電鍍烤網、先菜再肉與少吃加工食品之外，尤其提醒烤肉醬經長時間高溫燒烤，可能產生致癌物，建議吃原味或自製沾醬，掌握4守則有助安心吃。

NG4行為別踩雷

黃品瑄於臉書專頁「黃品瑄 營養師」發文分享，許多人對於中秋烤肉常有以下疑問，建議可遵循說明原則，便能健康烤肉吃得沒負擔，：

肉烤焦了還可吃嗎？

肉品烤焦會產生致癌物質，因此建議切除焦黑處再吃較安心。

烤肉擠點檸檬汁更健康？

電鍍烤網遇酸可能會溶出重金屬，建議改用不鏽鋼或鐵盤，烤完再加檸檬汁更安全。

烤肉醬的焦香味超讚？

長時間高溫燒烤可能產生致癌物，且容易攝取過多的鈉、人工香料。建議改吃原味或自製沾醬，若真的想添加，最好烤好後薄塗或用沾的。

大口吃肉好享受？

大量嗑肉容易攝取過多油脂、熱量，建議食用順序：蔬菜>肉或海鮮>甜不辣香腸等加工食品，並建議少吃。

3吃法清爽無負擔

此外，黃品瑄也推薦烤肉可搭配下列3種吃法，吃點清爽的食材，也可以健康又享受：

絲瓜蛤蜊燒：鋁箔碗鎖住湯汁超鮮甜。

菇菇蔬菜肉串：肉片、菇、彩椒串在一起，營養均衡又好吃。

韓式生菜包肉：用生菜包烤肉，清爽解膩又可補充纖維。

營養師黃品瑄說，除單純吃肉外，建議可用生菜包烤肉，清爽解膩又可補充纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師黃品瑄說，除單純吃肉外，建議可用生菜包烤肉，清爽解膩又可補充纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中