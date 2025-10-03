健康網》中秋烤肉教戰4守則 小心加錯烤肉醬吃下致癌物

營養師黃品瑄表示，電鍍烤網遇酸，可能會溶出重金屬，建議改用不鏽鋼或鐵盤，烤完再加檸檬汁更安全；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節腳步越來越近，相信很多人也開始期待開心聚會吃烤肉。營養師黃品瑄表示，中秋烤肉是少不了的親友團聚活動之一，想要吃得健康，除建議烤焦肉品切除焦黑處、使用檸檬汁勿用電鍍烤網、先菜再肉與少吃加工食品之外，尤其提醒烤肉醬經長時間高溫燒烤，可能產生致癌物，建議吃原味或自製沾醬，掌握4守則有助安心吃。

NG4行為別踩雷

黃品瑄於臉書專頁「黃品瑄 營養師」發文分享，許多人對於中秋烤肉常有以下疑問，建議可遵循說明原則，便能健康烤肉吃得沒負擔，：

請繼續往下閱讀...

●肉烤焦了還可吃嗎？

肉品烤焦會產生致癌物質，因此建議切除焦黑處再吃較安心。

●烤肉擠點檸檬汁更健康？

電鍍烤網遇酸可能會溶出重金屬，建議改用不鏽鋼或鐵盤，烤完再加檸檬汁更安全。

●烤肉醬的焦香味超讚？

長時間高溫燒烤可能產生致癌物，且容易攝取過多的鈉、人工香料。建議改吃原味或自製沾醬，若真的想添加，最好烤好後薄塗或用沾的。

●大口吃肉好享受？

大量嗑肉容易攝取過多油脂、熱量，建議食用順序：蔬菜>肉或海鮮>甜不辣香腸等加工食品，並建議少吃。

3吃法清爽無負擔

此外，黃品瑄也推薦烤肉可搭配下列3種吃法，吃點清爽的食材，也可以健康又享受：

●絲瓜蛤蜊燒：鋁箔碗鎖住湯汁超鮮甜。

●菇菇蔬菜肉串：肉片、菇、彩椒串在一起，營養均衡又好吃。

●韓式生菜包肉：用生菜包烤肉，清爽解膩又可補充纖維。

營養師黃品瑄說，除單純吃肉外，建議可用生菜包烤肉，清爽解膩又可補充纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法