健康網》中秋烤肉避吞致癌物 「2少1多」護腸道

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節一到，烤肉也是少不了的活動之一。國民健康署表示，除紅肉及加工肉品本身就是致癌因子外，肉類放在烤架直火燒烤，油脂滴落火上，也會產生致癌物質附著在食物表面。想要避免致癌因子入侵，建議烤肉時少加工、少紅肉、多蔬果，掌握「2少1多」原則，才能吃得安心，有助「腸」保無憂。

國健署於臉書專頁發文說，烤肉是許多人的中秋回憶味道，但燒烤過程中若將肉類以直火烹調，油脂滴落火上，則會產生致癌物質附著在食物表面，增加大腸癌發生風險，提醒掌握以下「2少1多」小撇步，有助腸道健康，提升內在保護力。

●少加工：鹽漬、煙燻或以亞硝酸鹽加工醃製的食物，除已證實會增加罹患大腸癌風險之外，烤肉也可能會產生致癌物。建議改變烹調方式，以水煮、蒸或微波爐加熱取代燒烤。

●少紅肉：研究指出，食用100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險。以雞肉、魚肉等白肉取代豬、牛、羊肉，可避免攝取過多紅肉。

●多蔬果：即便選擇吃烤肉，也建議搭配各色蔬果均衡飲食。

另，Cofit總營養師張宜婷也曾於臉書專頁發文提醒，市售烤肉醬通常含有較多的糖分和鈉，每湯匙（約刷3-4下的份量）熱量約50大卡，鈉含量高達400毫克，等同於成年人每日建議鈉攝取量的1/6。如果要控制鹽份和熱量的攝取，不妨嘗試用大蒜、薑、蔥、檸檬汁或果醋自製醬汁，不僅更健康，還能為烤肉增添自然的香氣和風味。

國健署強調，為了腸道健康，除飲食須注意外，也呼籲記得定期做大腸癌篩檢，才能「腸」保無憂。

