自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》中秋烤肉避吞致癌物 「2少1多」護腸道

2025/10/01 18:23

國健署指出，燒烤過程中若將肉類以直火烹調，油脂滴落火上，會產生致癌物質附著食物表面，增加大腸癌發生風險；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，燒烤過程中若將肉類以直火烹調，油脂滴落火上，會產生致癌物質附著食物表面，增加大腸癌發生風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節一到，烤肉也是少不了的活動之一。國民健康署表示，除紅肉及加工肉品本身就是致癌因子外，肉類放在烤架直火燒烤，油脂滴落火上，也會產生致癌物質附著在食物表面。想要避免致癌因子入侵，建議烤肉時少加工、少紅肉、多蔬果，掌握「2少1多」原則，才能吃得安心，有助「腸」保無憂。

國健署於臉書專頁發文說，烤肉是許多人的中秋回憶味道，但燒烤過程中若將肉類以直火烹調，油脂滴落火上，則會產生致癌物質附著在食物表面，增加大腸癌發生風險，提醒掌握以下「2少1多」小撇步，有助腸道健康，提升內在保護力。

少加工：鹽漬、煙燻或以亞硝酸鹽加工醃製的食物，除已證實會增加罹患大腸癌風險之外，烤肉也可能會產生致癌物。建議改變烹調方式，以水煮、蒸或微波爐加熱取代燒烤。

少紅肉：研究指出，食用100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險。以雞肉、魚肉等白肉取代豬、牛、羊肉，可避免攝取過多紅肉。

多蔬果：即便選擇吃烤肉，也建議搭配各色蔬果均衡飲食。

另，Cofit總營養師張宜婷也曾於臉書專頁發文提醒，市售烤肉醬通常含有較多的糖分和鈉，每湯匙（約刷3-4下的份量）熱量約50大卡，鈉含量高達400毫克，等同於成年人每日建議鈉攝取量的1/6。如果要控制鹽份和熱量的攝取，不妨嘗試用大蒜、薑、蔥、檸檬汁或果醋自製醬汁，不僅更健康，還能為烤肉增添自然的香氣和風味。

國健署強調，為了腸道健康，除飲食須注意外，也呼籲記得定期做大腸癌篩檢，才能「腸」保無憂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中