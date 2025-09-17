健康網》前燦坤營運長曝壓力爆表 天天上班途中大哭 醫：良性釋壓

前燦坤營運長陳顯立自曝「壓力山大」時，天天上班前以淚洗面。精神科醫師楊聰財說，透過哭泣來發洩和調整，是一種健康的釋壓；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前燦坤營運長陳顯立在臉書上透露，在職那2年，每天從家裡車庫開車到公司停車場，那一段路，一直都在哭。因為壓力實在太大了，只要想著公司一年200多億元的營業額，換算下來，1天要賺進7、8千萬元。

陳顯立說，每天哭完了，擦乾眼淚，走進公司，重新開始，不管昨天是好是壞，今天都是新的一天。精神科醫師楊聰財表示，陳顯立並非完全壓抑情緒，而是透過哭泣來發洩和調整，讓自己能夠繼續前進。因此，他的哭泣在某種程度上是健康的釋壓方式。

陳顯立回憶，在2019年人生跌進谷底，一是工作不順，離開了待了20多年的職場，再來是健康檢查上出現冰冷的字句，告訴他得了肺腺癌。有半年時間，每天都在懊悔與焦慮中度過。夜裡失眠，白天撐著一張空洞的臉。人生像是走到死巷，沒有出口。

後半年，他決定要換一個角度，如果痛苦來自事實，那就把它拆解，想辦法解決。如果痛苦來自感覺，那就讓自己去做一件能轉移注意力的事。買點小東西，去散步，或是找一個跟工作完全無關的活動。這樣的做法，聽起來有點像逃避，但至少讓他不再困在同一個情緒裡。

先「換個情緒」來蓋過痛苦。這成了陳顯立慢慢爬出深淵的方法。那些當初覺得痛苦的事，竟然在轉念之後，成為自己生命裡新的禮物。

楊聰財肯定陳顯立適時情緒發洩，將迷茫拆解成小問題、持續嘗試與修正，以及將工作視為一個實驗場，從中找到自我肯定的方式。

不過，楊聰財還是提醒，如果一個人長期處於情緒低落、焦慮、失眠、食慾不振等狀態，且這些症狀已經嚴重影響到工作、人際關係或生活品質，就應尋求專業協助。是否需要用藥則由專業醫師評估後決定，並非所有情況都需要用藥。

