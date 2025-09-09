自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動後水喝太少 研究：會殺死免疫細胞

2025/09/09 18:50

研究指出，水喝不夠會增加體內的氧化壓力，造成運動後細胞死傷更嚴重，長期會增加疲勞反應、降低運動表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，水喝不夠會增加體內的氧化壓力，造成運動後細胞死傷更嚴重，長期會增加疲勞反應、降低運動表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水分是人體必需的營養素，除了維持日常代謝，也會影響運動表現！營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文引述國外研究表示，水喝不夠，會增加體內的氧化壓力，造成運動後細胞死傷更嚴重，長期會增加疲勞反應、降低運動表現、損害訓練效果。

研究將受試者依日常喝水量分為2組，多喝水組每天喝1200毫升、少喝水組每天喝400毫升。並在他們進行逐漸增加強度的運動前後測試他們的氧化代謝物（代表氧化壓力）、抗氧化能力及免疫的表現形態及細胞凋亡。

水喝太少 抗氧化力低

結果顯示，運動前水喝比較少的人，體內已經有比較高的氧化壓力；運動後多喝水的人，可以明顯提升抗氧化能力，但少喝水的人，沒有這個效果。

也就是說，少喝水的人，身體平常處於較高的氧化壓力狀態；另外，正常情況下運動會提升氧化壓力，身體也會提高抗氧化力來因應，但水喝不夠，會損害此能力。

水喝太少 促進免疫細胞發炎、凋亡

研究還發現，少喝水，會導致細胞傷亡。運動後少喝水的人，會有較多的免疫細胞凋亡，血液中也會有較多的發炎免疫細胞。

這代表少喝水的人，體內較多的免疫細胞受到氧化壓力攻擊而凋亡，吸引發炎免疫細胞協助清除凋亡細胞，但又會再誘發氧化壓力，進一步凋亡。陷入發炎增加、引起氧化壓力、細胞凋亡的迴圈。

科提斯整理研究內容指出，少喝水會增加氧化壓力促使細胞破壞增加發炎細胞；長期下來會干擾運動後的恢復、增加疲勞、降低表現及損害訓練效果。

最後，他提醒，該研究是發現水喝比較少，跟氧化壓力及細胞破壞有關，但仍需要更多研究確認其關係。不過，從結果來看，或許也提醒我們平時要注意水的攝取量。

