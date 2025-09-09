健康網》護眼不能只靠葉黃素 營養師推3蔬果助攻

營養師徐慈家表示，藍莓含有葡萄籽，能夠幫助維持眼睛微血管暢通；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滑手機、盯電腦一天，難免眼睛酸澀、視線模糊。別擔心！營養師徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享3種護眼食物，含葉黃素的菠菜、含葡萄籽的藍莓、含維生素A的南瓜，幫助民眾守護眼睛健康。

說到護眼，許多人直覺聯想到的就是補充葉黃素，但徐慈家說，其實眼睛要健康、看得久又清楚，還需要更多營養素一起合作：

3大護眼營養素

●葉黃素：像太陽眼鏡＋防護罩，能吸收藍光、抗氧化，保護黃斑部。食物來源：菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉等。

營養師徐慈家指出，葉黃素像太陽眼鏡，能抗藍光，食物來源有菠菜、羽衣甘藍等；示意圖。（圖取自photoAC）

●葡萄籽：富含強效抗氧化OPCs，就像「水管清潔工」，幫助維持眼睛微血管暢通、不堵塞，讓養分順利送到眼睛，避免乾澀。食物來源：葡萄籽萃取物、藍莓等。

●維生素A：是視覺循環的關鍵，於夜間能幫助點燈續航；缺乏就像燈泡開關壞掉，容易夜盲、乾眼不適。食物來源：胡蘿蔔、南瓜。

最後，徐慈家提醒，護眼不是單靠一種營養素就能做到，而是要「團隊合作」。日常飲食顧及這些小幫手，眼睛自然能更舒服、看得更清楚。

