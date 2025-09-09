自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》護眼不能只靠葉黃素 營養師推3蔬果助攻

2025/09/09 07:24

營養師徐慈家表示，藍莓含有葡萄籽，能夠幫助維持眼睛微血管暢通；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，藍莓含有葡萄籽，能夠幫助維持眼睛微血管暢通；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕滑手機、盯電腦一天，難免眼睛酸澀、視線模糊。別擔心！營養師徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享3種護眼食物，含葉黃素的菠菜、含葡萄籽的藍莓、含維生素A的南瓜，幫助民眾守護眼睛健康。

說到護眼，許多人直覺聯想到的就是補充葉黃素，但徐慈家說，其實眼睛要健康、看得久又清楚，還需要更多營養素一起合作：

3大護眼營養素

●葉黃素：像太陽眼鏡＋防護罩，能吸收藍光、抗氧化，保護黃斑部。食物來源：菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉等。

營養師徐慈家指出，葉黃素像太陽眼鏡，能抗藍光，食物來源有菠菜、羽衣甘藍等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師徐慈家指出，葉黃素像太陽眼鏡，能抗藍光，食物來源有菠菜、羽衣甘藍等；示意圖。（圖取自photoAC）

●葡萄籽：富含強效抗氧化OPCs，就像「水管清潔工」，幫助維持眼睛微血管暢通、不堵塞，讓養分順利送到眼睛，避免乾澀。食物來源：葡萄籽萃取物、藍莓等。

●維生素A：是視覺循環的關鍵，於夜間能幫助點燈續航；缺乏就像燈泡開關壞掉，容易夜盲、乾眼不適。食物來源：胡蘿蔔、南瓜。

最後，徐慈家提醒，護眼不是單靠一種營養素就能做到，而是要「團隊合作」。日常飲食顧及這些小幫手，眼睛自然能更舒服、看得更清楚。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中