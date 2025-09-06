健康網》江祖平爆料約會遭強暴 醫：最怕藥效過無殘留證據

江祖平（左）自曝被前男友約會強暴，「楊聰才身心診所」院長楊聰財說，有些身心科用藥被有心人濫用，真的防不甚防。圖為江祖平與謝承均的劇照。（取自江祖平臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕八點檔當家女主角江祖平連環爆前男友疑下藥硬上、對數名女性騷擾。江祖平狠批前男友渣男，對她下藥，疑誤吃鎮靜劑昏迷不醒。「楊聰才身心診所」院長楊聰財呼籲，有心人濫用治療失眠、焦慮或作為手術前的麻醉用藥，使被害人防不甚防。

楊聰財指出，有些身心科藥物具有強效的鎮靜與安眠作用，而這類藥物能迅速讓人意識不清、陷入昏睡，甚至導致短暫的失憶。受害者在藥效作用下會失去反抗能力，事後也可能無法清楚回憶起發生了什麼。

請繼續往下閱讀...

其次，這些藥物常無色、無味、易於溶解，楊聰財說，許多這類藥物都屬於粉末或錠劑，容易被溶解在飲料中，且幾乎沒有特殊的味道或顏色，受害者難以察覺。

最令人害怕的是，楊聰財指出，一些藥物的半衰期短，藥效消退後，受害者身上可能找不到殘留的藥物證據，增加了舉證的困難。

因此，楊聰財呼籲約會時也要學會保護自己，在酒吧或任何社交場合，不要接受陌生人提供的飲料或食物，也不要讓自己的飲料離開視線。

尤其在約會中，若感到頭暈、意識模糊、異常疲倦，應立即向信任的朋友求助或設法離開現場。楊聰財說，若不幸遭受到侵害，要保留所有可能的證據，立即報警或前往醫院驗傷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法