健康網》開學症候群上身 醫：輕微者半個月退散

健康網》開學症候群上身 醫：輕微者半個月退散

2025/08/30 16:04

為了配合舉辦全運會，雲林縣197所學校25日提早開學，也是全國最早開學的縣市。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少父母本週抓住暑假最後尾巴，帶著孩子出遊，但後（1）天就要開學了，若孩子出現「開學症候群」輕微者在開學後的一至兩週內會逐漸消失。但如果症狀持續超過一個月，且嚴重影響到日常生活、學習和人際關係，就需要引起警覺，並尋求精神醫療專業團隊的幫助。

楊聰財在臉書專頁分享，單是調整作息就會造成親子關係緊張，後天早上孩子可能會煩躁易怒，對於催促他的人，會感到不耐煩，甚至惡言相向，尤其是國三、高三學生，心理反應會加劇。一般來說，懼學、茫然、作息調不過來，半個月內會慢慢改善。

楊聰財指出，開學症候群顧名思義，是指在長假結束、即將返回學校或職場前夕，個體所出現的一系列不適應反應。它並非一種嚴格意義上的精神疾病，而更像是一種過渡期的壓力反應。儘管這個現象在暑假結束後尤為明顯，但在農曆新年、春節等較長的假期後，也同樣可能出現，因此更準確的說法應是「長假症候群」。

親師子三方共同努力 回歸正軌

楊聰財表示，如果孩子已經出現症狀，請不要過於焦慮，以下方法可以幫助他們緩解。

●規律飲食與運動：保持三餐定時定量，多攝取蔬果，避免高油高糖食物。每天進行適度運動，如慢跑、散步、瑜伽，可以幫助釋放壓力、改善睡眠。

●打造良好的睡眠環境：保持臥室黑暗、安靜、涼爽，避免在床上使用電子產品。

●正向思考：試著將焦點放在新學期可以遇到的新事物，例如結交新朋友、學習新知識、參加有趣的社團。

●設立小目標：不要一開始就給孩子太大的壓力，可以從每天完成一件小事開始，例如完成一份作業、讀一個章節。

●尋求支持：找信任的家人、朋友或老師聊聊自己的感受，說出來就是一種釋放。如果症狀嚴重，可以考慮尋求專業心理諮詢。

●練習專注/正念：每天花幾分鐘時間靜坐或冥想，專注於自己的呼吸，感受當下的自己，這能幫助你平靜內心，減少焦慮。

