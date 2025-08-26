健康網》喝咖啡更萎靡？ 醫：調整喝法可醒腦

新竹初日診所院長減重專科、家醫科醫師魏士航提醒，有些人喝咖啡卻越來越累是因為身體正處於「慢性發炎」狀態；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多上班族習慣早上喝1杯咖啡醒腦，午餐後再補1杯防止下午昏睡，讓咖啡成了續命水。不過，新竹初日診所院長減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，有些人喝著喝著精神反而更加不濟，這是因為身體正處於「慢性發炎」的狀態。解決此問題後，他也分享3個正確喝咖啡的方法。

魏士航於臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文指出，很多人早上喝完咖啡精神充沛，但過了沒多久卻想睡；怎麼睡都覺得累，還開始水腫、變胖；甚至記憶力下降、情緒也變得不穩定，以為是咖啡不夠濃、喝得不夠多，但真相並非如此。

請繼續往下閱讀...

他強調，喝咖啡會越喝越累是因為咖啡只是「暫時關掉」身體的疲勞警報器，真正的累還在體內悶燒。尤其當疲勞來自慢性發炎時，咖啡只是延後疲勞爆發而已：

慢性發炎3症狀讓人更累

●粒線體受損，能量生不出來。

●荷爾蒙紊亂，睡再多也沒用。

●神經傳導失衡、記憶力變差、情緒低落。

因此，有慢性發炎問題者，應先對症下藥，好好調理飲食，方能改善。撇除了身體問題後，魏士航也分享了3個咖啡的正確喝法，幫助民眾有效提神：

正確3喝法 過午不飲

●最佳時間：起床後1-2小時再喝。

●忌口時間：中午過後不再攝取，避免干擾睡眠。

●攝取上限：1天最好控制在300毫克咖啡因。

魏士航補充，深焙、淺焙的咖啡因差異不大，關鍵在沖泡方式與咖啡豆的種類。想要抗氧化者，選擇手沖淺焙，能保留較多多酚；腸胃敏感者，選擇冷萃咖啡更加溫和。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法