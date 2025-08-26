自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》喝咖啡更萎靡？ 醫：調整喝法可醒腦

2025/08/26 07:18

新竹初日診所院長減重專科、家醫科醫師魏士航提醒，有些人喝咖啡卻越來越累是因為身體正處於「慢性發炎」狀態；示意圖。（圖取自freepik）

新竹初日診所院長減重專科、家醫科醫師魏士航提醒，有些人喝咖啡卻越來越累是因為身體正處於「慢性發炎」狀態；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多上班族習慣早上喝1杯咖啡醒腦，午餐後再補1杯防止下午昏睡，讓咖啡成了續命水。不過，新竹初日診所院長減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，有些人喝著喝著精神反而更加不濟，這是因為身體正處於「慢性發炎」的狀態。解決此問題後，他也分享3個正確喝咖啡的方法。

魏士航於臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文指出，很多人早上喝完咖啡精神充沛，但過了沒多久卻想睡；怎麼睡都覺得累，還開始水腫、變胖；甚至記憶力下降、情緒也變得不穩定，以為是咖啡不夠濃、喝得不夠多，但真相並非如此。

他強調，喝咖啡會越喝越累是因為咖啡只是「暫時關掉」身體的疲勞警報器，真正的累還在體內悶燒。尤其當疲勞來自慢性發炎時，咖啡只是延後疲勞爆發而已：

慢性發炎3症狀讓人更累

●粒線體受損，能量生不出來。

●荷爾蒙紊亂，睡再多也沒用。

●神經傳導失衡、記憶力變差、情緒低落。

因此，有慢性發炎問題者，應先對症下藥，好好調理飲食，方能改善。撇除了身體問題後，魏士航也分享了3個咖啡的正確喝法，幫助民眾有效提神：

正確3喝法 過午不飲

●最佳時間：起床後1-2小時再喝。

●忌口時間：中午過後不再攝取，避免干擾睡眠。

●攝取上限：1天最好控制在300毫克咖啡因。

魏士航補充，深焙、淺焙的咖啡因差異不大，關鍵在沖泡方式與咖啡豆的種類。想要抗氧化者，選擇手沖淺焙，能保留較多多酚；腸胃敏感者，選擇冷萃咖啡更加溫和。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中