健康網》紅白薏仁比一比 國產選「它」：營養價值高且品質穩定

農糧署提到，國產紅薏仁以「紅糙薏仁」樣態販售，不僅新鮮、品質穩定，也有豐富營養。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕薏仁是養生料理常見的食材，但你知道紅薏仁和白薏仁的差別嗎？農糧署指出，就像糙米與白米一樣，紅薏仁因保留麩皮，含有更多不飽和脂肪酸、維生素、膳食纖維與植化素，營養價值更高；而市售常見的進口白薏仁，多因運輸保存考量去除了麩皮。國產紅薏仁則以「紅糙薏仁」樣態販售，不僅新鮮、品質穩定，也有豐富營養。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，進口和國產薏仁差別。

●進口薏仁：避免運輸貯運條件不佳種子變質，一般會磨去油脂含量豐富的麩皮，以「精白薏仁」樣態銷售，市售常見大薏仁，其種皮偏黃，種子較大，種臍也較寬較大。

●國產薏仁：為保留麩皮，屬全穀物食品，以「紅糙薏仁」樣態銷售，是新鮮與營養保證。其種皮偏赭紅，種子較小，品質也更為一致。

農糧署補充，營養豐富的紅薏仁，同樣適合應用於各式甜鹹料理，料理前可先以開水浸泡6-8小時，後續會更容易煮軟喔！

