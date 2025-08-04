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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鎂、鈣雙搭護心、固骨又穩肌 掌握黃金比例助吸收

2025/08/04 06:29

營養學者洪泰雄說，鈣與鎂是骨骼、肌肉、心臟健康缺一不可的礦物質拍檔，但現代人鎂經常攝取不足，建議可吃深綠色蔬菜等，有助增進鎂攝取。（資料照）

營養學者洪泰雄說，鈣與鎂是骨骼、肌肉、心臟健康缺一不可的礦物質拍檔，但現代人鎂經常攝取不足，建議可吃深綠色蔬菜等，有助增進鎂攝取。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人擔心骨質疏鬆勤補鈣，但你知道嗎？只知補鈣可能做白工。營養學者洪泰雄表示，鈣與鎂是缺一不可的礦物質拍檔，無論骨骼牙齒、肌肉神經、心臟健康，都需要兩者合作，攝取鈣：鎂=2：1的黃金比例，才能達到最佳補鈣、穩肌、護心效果。此外，現代人補鈣常過量，鎂卻攝取不足，建議飲食可吃深綠色蔬菜、堅果、全穀類、豆類、礦泉水，有助增進鎂攝取。

鎂鈣平衡有助身體運作

洪泰雄於臉書專頁發文指出，鈣和鎂就像人體內的「制動與加速系統」，兩者互相制衡、協同合作，維持身體的穩定運作。常見與人體相關作用如下：

骨骼與牙齒的好夥伴：鈣是骨骼的主要成分，能夠強化骨質，預防骨質疏鬆。鎂則是骨骼穩定的守護者，幫助鈣正確沉積在骨頭。研究指出，骨骼中有60%的鎂與 99% 的鈣，比例正確才能維持骨質健康。

肌肉與神經的平衡器：鈣促進肌肉收縮，例如：心跳、腸蠕動等生理活動都靠它。鎂有助肌肉放鬆與穩定神經訊號，若缺乏鎂，容易抽筋、焦慮、失眠。鈣太多、鎂太少，就像油門踩太多，身體容易緊繃、焦躁。

心臟健康的雙保險：心臟跳動需要精密的鈣鎂平衡；鈣負責心肌收縮，鎂則讓心跳節奏穩定，預防心律不整與高血壓。鈣過多而鎂不足，則會加重血管收縮、增加血壓負擔。

鈣鎂完美搭配比例2：1

洪泰雄進一步提及，想讓鈣鎂作用效果最佳，鈣鎂攝取比例黃金公式：2：1是關鍵。簡單來說，最理想的鈣鎂攝取比例是鈣：鎂=2：1，例如：每天攝取鈣1000mg，就要有鎂500mg。但現代人飲食常常鈣攝取過多、鎂嚴重不足，容易打破平衡，引發許多慢性問題。

至於哪些人特別要注意鎂攝取？洪泰雄指出，常喝咖啡、喝酒者，須注意會排出更多鎂；壓力大、容易抽筋、睡不好的人，也須注意攝取鎂；鈣補充過多的人，則易因單補鈣造成反效果。

4大類食物可增加鎂攝取

洪泰雄說，飲食中想補鎂，可吃以下食物，包括：深綠色蔬菜，如菠菜、地瓜葉；堅果類，如杏仁、腰果、南瓜子；全穀類與豆類，像是糙米、黑豆、燕麥等；礦物質水，含有鎂、鈉、鉀等。

洪泰雄強調，鈣與鎂是一對不能拆開的拍檔，要補鈣，記得也要補鎂。只有讓這兩位搭檔平衡發揮，身體才不會「煞不住車」或「踩空油門」。

營養學者洪泰雄說，常喝咖啡或壓力大、睡不好的人，應留意鎂的補充，除深綠色蔬菜外，堅果、全穀類與豆類、礦泉水等，也是好來源；示意圖。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄說，常喝咖啡或壓力大、睡不好的人，應留意鎂的補充，除深綠色蔬菜外，堅果、全穀類與豆類、礦泉水等，也是好來源；示意圖。（圖取自freepik）

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