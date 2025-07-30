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健康網》莓果好處多多 營養師：緩減認知能力退化

2025/07/30 06:31

營養師科提斯指出，國外研究發現，莓果類所含維生素、礦物質以及植化素等成分，除可抗癌、控制血糖，也可降低罹患阿茲海默症的風險；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，國外研究發現，莓果類所含維生素、礦物質以及植化素等成分，除可抗癌、控制血糖，也可降低罹患阿茲海默症的風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕莓果是許多人喜歡的水果之一，不僅口味酸甜開胃，老少咸宜，且因富含多種維生素，對於健康也有諸多正面助益。營養師科提斯指出，國外越來越多研究發現，莓果類所含多種維生素、礦物質以及植化素等成分，具抗氧化等功效，除可抗癌，也有益於控制血糖，甚至可降低罹患阿茲海默症的風險。

豐富維生素有助對抗慢性病

營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，莓果類如蔓越莓、藍莓、草莓等，含有豐富的維生素A、C、E與B群，以及礦物質鈣、鉀、銅，還有對人體有益的植化素，如多酚類等。許多研究也發現，常吃莓類可以抗發炎、抗氧化，並可減少以下慢性疾病的發生：

癌症：多吃莓果類能夠抑制癌細胞增生，並增加自嗜作用及細胞凋亡消滅癌細胞。

糖尿病：多吃莓果類可以抑制α-葡萄糖苷酶、α-澱粉酶及二肽基肽酶-4幫助血糖控制。

阿茲海默症：多吃莓果類可降低類澱粉蛋白β、丁醯膽鹼酯酶、乙醯膽鹼酯酶及點類澱粉前驅蛋白裂解酶 1，有助於降低阿茲海默症風險。

營養師科提斯表示，莓果類如蔓越莓、藍莓、草莓等，含有豐富維生素A、C、E與B群等營養素，常吃有助抗發炎、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，莓果類如蔓越莓、藍莓、草莓等，含有豐富維生素A、C、E與B群等營養素，常吃有助抗發炎、抗氧化；示意圖。（圖取自freepik）

調血脂、改善血管內皮降血壓

據引述的研究指出，新興證據表明，蔬菜和水果是人體健康的重要組成部分。世界衛生組織（WHO）也指出，每天攝取超過400克的蔬菜和水果對於改善健康狀況、降低癌症和心血管疾病的風險至關重要。此外，科提斯也表示，多吃莓果類也被發現可以調節血脂、減少血小板過度凝集、進而改善血管內皮功能及降血壓。

不過，科提斯提醒，雖然莓果類有很多健康功效，但均衡飲食才是健康飲食的基礎，絕對不可以只吃幾種食物，不然還是容易導致缺乏某些營養素。

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