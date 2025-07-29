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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐穀片竟是「藏糖炸彈」？ 營養師揭5大地雷

2025/07/29 06:29

水果風味片多為糖漬＋色素，營養師陳珮淳指是「藏糖炸彈」；圖為情境照。（圖取自Unsplash）

水果風味片多為糖漬＋色素，營養師陳珮淳指是「藏糖炸彈」；圖為情境照。（圖取自Unsplash）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了快速方便、富有「儀式感」的早晨儀式，選擇以「無添加穀片」搭配牛奶、水果作為一天開始。但你吃的早餐真的健康嗎？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，許多市售標榜「無添加」的彩色穀片、巧克力球、玉米脆片，其實是高糖、低纖的「藏糖炸彈」，不但造成血糖飆升、容易餓，更可能讓體重悄上升。

5大常見「藏糖穀片」地雷：

1. 蜂蜜玉米片：一碗等於4至6顆方糖，幾乎沒有纖維。

2. 巧克力球穀片：高糖高油加香料，甜度上癮、熱量驚人。

3. 水果風味片：果乾多為糖漬＋色素，假裝健康。

4. 玉米脆片類：多為油炸製程，熱量不容小覷。

5. 燕麥脆片：表面是燕麥，實則內含大量糖、油與奶粉。

玉米脆片類則多為油炸製程，營養師陳珮淳說，熱量不容小覷；圖為情境照。（圖取自freepik）

玉米脆片類則多為油炸製程，營養師陳珮淳說，熱量不容小覷；圖為情境照。（圖取自freepik）

「你以為吃的是健康早餐，其實比甜點還甜！」陳珮淳提醒，早餐穀片不能只看「無添加」字樣，更要了解產品成分與營養密度。那麼，如何挑對穀片，吃出真正健康呢？她分享「3步驟挑選原則」，讓穀片成為營養早餐首選：

Step 1：基底選對，不踩雷

●推薦選項：無糖原味燕麥、高蛋白穀片、即食燕麥等。

●基底液體搭配：無糖豆漿、黑豆漿（每杯約含7–10g蛋白質）；無糖植物奶，如燕麥奶、杏仁奶。

Step 2：加入高纖與抗氧化營養加料

●奇亞籽：吸水膨脹、助飽足與排便。

●亞麻仁籽粉：富含Omega-3及膳食纖維（建議研磨）。

●洋車前子殼：溶解型纖維，促進腸道蠕動。

●新鮮水果或冷凍莓果：如奇異果、蘋果、藍莓（勝於糖漬果乾）。

Step 3：搭配蛋白質與好油脂來源

●植物奶＋蛋白粉：提升蛋白質含量與風味。

●原味堅果碎（杏仁、核桃、腰果）：提供優質油脂與咀嚼感。

●無糖堅果粉（如黑芝麻粉、杏仁粉）：增加香氣又營養。

推薦早餐穀片範例搭配

●豆香元氣派：原味燕麥片＋無糖豆漿＋奇亞籽＋香蕉＋腰果。

●纖維莓果派：高蛋白穀片＋黑豆漿＋藍莓＋杏仁＋奇亞籽。

陳珮淳也提醒：「無糖 ≠ 無害」，只有聰明選擇基底與配料，才能讓穀片成為真正營養又飽足的健康早餐。別讓「藏糖」偷走了你的代謝力與體態，一起吃對穀片，吃出好元氣！

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