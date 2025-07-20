自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

公車撞死名醫》周佳正驟逝 醫籲好好安撫醫病護情緒

2025/07/20 17:41

「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，明（21日）上午就有原訂周佳正的門診，對於這些病患與醫護人員都要好好安撫一下。（圖取自桃園醫院臉書）

「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，明（21日）上午就有原訂周佳正的門診，對於這些病患與醫護人員都要好好安撫一下。（圖取自桃園醫院臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師驟逝，不少人心情激盪。周佳正有300多人的「乳癌群組」，成員更是哭成一團。楊聰才身心診所院長楊聰財指出，面對這樣突如其來的悲劇，感到不捨與哀慟是完全正常且自然的反應。他認為，最近桃園醫院應該也瀰漫著悲傷、不捨的氣氛，尤其明（21日）上午原訂有周佳正的門診，對於這些病患與醫護人員都要好好安撫一下。

楊聰財認為，對於曾經是這位醫師的病患或醫護同仁，醫病護可能還會面臨一些額外的挑戰：

病患：除了對醫師的個人情感，還可能產生對未來治療的焦慮，或感到失去了一位重要的支柱。建議可以尋求新的醫師，並向醫療團隊表達您的擔憂。

醫護同仁：可能面臨工作壓力和身心耗竭，同時還要處理自己的悲傷，並持續提供病患照護。醫院或醫療體系應該提供心理支持服務，並鼓勵同仁互相支持。

●失去一位受人景仰的醫師是巨大的憾事，哀慟是必然的過程。重要的是，不要獨自承受，勇敢地尋求支持與協助。時間會慢慢撫平傷痛，但對他的懷念將永遠留在我們心中。

楊聰財說，失去一位醫術精湛、拯救無數乳房病患生命的醫師，對許多人而言無疑是巨大的打擊。當我們遭遇重大失落時，哀慟反應（Grief Reaction）會是普遍的現象。
可能有以下這些表現：

●情緒方面： 悲傷、震驚、麻木、憤怒、焦慮、內疚、無助感、孤單。

●生理方面： 睡眠困難、食慾不振、疲勞、身體疼痛、心悸、胸悶。

●認知方面： 注意力不集中、記憶力下降、思緒混亂、難以接受現實。

●行為方面： 社交退縮、對原有興趣失去動力、哭泣、易怒。

 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中