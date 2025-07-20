公車撞死名醫》周佳正驟逝 醫籲好好安撫醫病護情緒

「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，明（21日）上午就有原訂周佳正的門診，對於這些病患與醫護人員都要好好安撫一下。（圖取自桃園醫院臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師驟逝，不少人心情激盪。周佳正有300多人的「乳癌群組」，成員更是哭成一團。楊聰才身心診所院長楊聰財指出，面對這樣突如其來的悲劇，感到不捨與哀慟是完全正常且自然的反應。他認為，最近桃園醫院應該也瀰漫著悲傷、不捨的氣氛，尤其明（21日）上午原訂有周佳正的門診，對於這些病患與醫護人員都要好好安撫一下。

楊聰財認為，對於曾經是這位醫師的病患或醫護同仁，醫病護可能還會面臨一些額外的挑戰：

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●病患：除了對醫師的個人情感，還可能產生對未來治療的焦慮，或感到失去了一位重要的支柱。建議可以尋求新的醫師，並向醫療團隊表達您的擔憂。

●醫護同仁：可能面臨工作壓力和身心耗竭，同時還要處理自己的悲傷，並持續提供病患照護。醫院或醫療體系應該提供心理支持服務，並鼓勵同仁互相支持。

●失去一位受人景仰的醫師是巨大的憾事，哀慟是必然的過程。重要的是，不要獨自承受，勇敢地尋求支持與協助。時間會慢慢撫平傷痛，但對他的懷念將永遠留在我們心中。

楊聰財說，失去一位醫術精湛、拯救無數乳房病患生命的醫師，對許多人而言無疑是巨大的打擊。當我們遭遇重大失落時，哀慟反應（Grief Reaction）會是普遍的現象。

可能有以下這些表現：

●情緒方面： 悲傷、震驚、麻木、憤怒、焦慮、內疚、無助感、孤單。

●生理方面： 睡眠困難、食慾不振、疲勞、身體疼痛、心悸、胸悶。

●認知方面： 注意力不集中、記憶力下降、思緒混亂、難以接受現實。

●行為方面： 社交退縮、對原有興趣失去動力、哭泣、易怒。

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