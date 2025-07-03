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健康網》「它」出事讓你怎麼睡都不飽！ 學者推2類食物改善
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常覺得累、睡飽還是沒精神，甚至有腦霧、手腳冰冷、體力下降的狀況？營養學者洪泰雄指出，這可能不是年紀或壓力的問題，而是體內的「粒線體」正在求救。想改善此情況，可以攝取優質脂肪，如酪梨、橄欖油；以及藍莓、大蒜等抗氧化食物。
粒線體「過勞」 老化的開始
洪泰雄在臉書專頁發文分享，粒線體就像身體的「行動電池」或「發電廠」，負責供應全身的能量。如果它出問題，就會「電力耗盡」，開始老化、疲憊、代謝變差。
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他進一步說明，當粒線體「過勞」，就會出現慢性疲勞或腦霧、情緒低落或易焦慮、更年期症狀加劇、血糖不穩、肌肉沒力，以及加速老化與發炎反應。
4食物修復粒線體
不過，民眾也不用太擔心，洪泰雄表示，吃對食物、補對營養素、適時飲食控制，就能啟動粒線體修復力。
●補足2類食物：
1.優質脂肪：酪梨、橄欖油、苦茶油、小型魚。
2.抗氧化營養素：藍莓、綠茶、大蒜、堅果。
●粒線體修復營養素：輔酶Q10、β-煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide, NMN）、鎂、鐵、鋅。
●飲食控制：可透過間歇性斷食、控糖飲食來讓粒線體喘口氣，進行自我修復。
最後，洪泰雄強調，粒線體不只是科學名詞，它更是關鍵的「身體充電站」，會影響我們的體力、精神、情緒與代謝，維持粒線體正常運作，就能充滿活力。
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