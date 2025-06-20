健康網》綠竹筍「選1色」自找苦吃！ 農業部曝挑選4字訣

農業部分享挑選綠竹筍4字口訣：白、彎、短、肥；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天來臨，吃1口新鮮又脆甜的綠竹筍透心涼又消暑，但您知道該怎麼挑嗎？農業部在臉書專頁發文分享挑選4字口訣：白、彎、短、肥；顏色上，則避開頂端帶青綠色的，免得「自找苦吃」。

農業部提醒民眾，在挑選綠竹筍時，不要被它的名字騙了。雖然綠竹筍有一個「綠」字，但挑選時，應盡量避免頂端帶青綠色的品種。因為綠竹筍出土後照射到太陽，筍尖嫩芽部位就會合成一種毒性物質「紫杉氰糖苷」，而這個過程又稱為「出青」，正是苦味的來源。

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挑選4指南 切口白鮮度高

●白：切口處水嫩潔白，代表新鮮度滿分。

●彎：外型矮小微彎像牛角，口感更嫩脆。

●短：筍身短矮為佳，且籜葉距離緊密，吃起來更柔軟。

●肥：筍底肥大厚實，色澤淡黃，筍肉飽滿、汁水多。

農業部曾補充，外觀上也盡量避免挑選有傷痕或有蟲孔的，因為附近的肉質會硬化，料理時必須去除。另外，也可以用手觸摸竹筍底部，如果是柔滑細緻有彈性，就是鮮採的嫩筍。

農業部指出，綠竹筍富含多種營養素，如維生素、胺基酸、鉀等，且澱粉含量很低、膳食纖維多，可以幫助消化。不過，他也提醒，雖然綠竹筍好處多，但是性寒又含鉀，所以腸胃不好或是腎功能不佳的人需減少食用。

農業部指出，綠竹筍性涼且含鉀，腸胃功能差或腎功能不佳的人要慎食；示意圖。（資料照）

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