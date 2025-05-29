健康網》誰是抗老食物？ 營養師：莓果、大蒜等5食物上榜

營養師表示，多攝取莓果等食物，也能達到延緩老化的作用；示意圖。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人人都想看起來不顯老，才讓不論是吃的保健食物，或是擦在臉上的保養品，總是受到民眾關注。然而，想要抗老不一定得砸大錢，營養師老辜引述研究指出，只要日常飲食中多攝取富含「甲基適應素」（methyl adaptogens）的食物，例如，薑黃、莓果、大蒜等，也能達到延緩老化的作用。

營養師老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」上發文說，在最近的老化議題科學期刊《Aging》研究發現，有些日常飲食中的食物可以逆轉老化，例如，薑黃、莓果、大蒜、迷迭香、綠茶，能減緩細胞老化的速度。

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研究人員透過「DNA甲基化」，來測量生物年齡。這個測試方法相較於單從實際年齡，更能反映細胞老化速度的生物指標。也就是說，研究深入觀察細胞層次的老化速度，而不是單單看參與實驗的民眾的年齡數字。

營養師老辜說明，參與這項研究的男性，年齡皆介於50至72歲，在為期8週的生活型態調整計畫中，攝取較多薑黃、莓果、大蒜、迷迭香、綠茶的人，可以發現他們的細胞老化改善幅度，更加明顯。

營養師老辜認為，食物不只是3餐的選擇，同時是身體自我修復的起點。在日常裡，選擇一杯溫潤的無糖綠茶，一把新鮮藍莓，或在料理中加入一點迷迭香、大蒜，或是薑黃，不只是讓料理更有風味，更是在投資自己的健康未來。

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