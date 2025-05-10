屏縣推動幼兒專責醫師制度 照護服務涵蓋率逾8成

屏東縣政府推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒照護，守護成長黃金期。示意圖，圖中人物與新聞無關。（

圖取自shutterstock）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕出生率逐年下降，為提高兒童的初級照護醫療品質，屏東縣政府2020年起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒照護，守護成長黃金期，衛生局統計，至今已有超過1萬名幼兒接受服務，涵蓋率達84.3%。

屏縣府衛生局說明，專責醫師以個案管理方式，結合衛政及社政體系，協助各時程的嬰幼兒預防保健、預防接種、膽道閉鎖等篩檢和衛教諮詢，同時進一步針對發展遲緩、高風險家庭等特殊醫療及社福需求通報轉介，更透過牙醫師公會協助推動兒童牙齒塗氟，確保寶寶在成長的每一步都可得到健康支持，增進兒童未來的潛能發展。

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衛生局長張秀君表示，專責照護讓醫師從小掌握孩子的健康狀況，和爸媽一起顧好寶貝們的健康，目前結合醫師公會共有54家醫療院所、84名醫師一起投入，包含9家醫院、13家基層診所、32家衛生所。

該計畫透過專業幼兒專責醫師1對1的照護，以及家長育兒照護諮詢，促進幼兒健康發展，降低新生兒及兒童可預防的死亡，截至目前已有10,486位幼兒接受照護服務，涵蓋率84.3%；衛生局呼籲家長及新手爸媽，家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒尚未加入專責醫師照護，可至屏東縣政府衛生局網站查詢合作醫療機構。

為提高兒童的初級照護醫療品質，屏東縣政府積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」。（屏東縣政府提供）

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