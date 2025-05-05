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培訓長照生力軍 聖母醫專「國際長照專班」首批招越南學生

2025/05/05 18:32

宜蘭聖母醫專開辦國際長照專班，首批招收30名越南籍學生。（聖母醫專提供）

宜蘭聖母醫專開辦國際長照專班，首批招收30名越南籍學生。（聖母醫專提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕超高齡社會來臨，台灣亟需長期照護人員，宜蘭縣聖母醫護管理專科學校獲教育部核准，本學期開辦國際長照專班，首批招收30名越南籍學生，校方今天（5日）與10多家長照機構簽署合作意向書，學生畢業後安排到機構服務，成為長照產業生力軍。

聖母醫專今天與10多家長照機構簽署合作意向書。（聖母醫專提供）

聖母醫專今天與10多家長照機構簽署合作意向書。（聖母醫專提供）

天主教靈醫會聖母醫院體系所屬的聖母醫專，創校60年來已培育1萬5000餘名醫護人才，獲准開辦國際長照專班後，派員到海外招募學生，協助培訓長照人員，成為國內第一所投入國際長照專班的專科學校。

出席合作意向書簽署儀式的國際長照專班越南學生，以家鄉歌曲迎賓，他們的年齡介於19歲到30歲，第1年在聖母醫專學習中文、適應台灣生活、學習長照專業知識，第2年轉往長照機構實習，畢業後將獲頒副學士學位。

出席合作意向書簽署儀式的國際長照專班越南學生，以家鄉歌曲迎賓。（圖由聖母醫專提供）

出席合作意向書簽署儀式的國際長照專班越南學生，以家鄉歌曲迎賓。（圖由聖母醫專提供）

聖母醫專校長陳立言說，長照機構缺乏人力，長期依賴外籍照護移工，多數移工僅接受短期訓練，既未通過語言檢定，也沒有取得照服員證照，造成照護品質不穩定，聖母醫專的「東南亞國際產學專班長照人才培育留用計畫」，由學校及機構合作培育人才，畢業生學成後具備照服員證照，並適應台灣職場與社會文化，可望大幅提升照護品質。

聖母醫專國際長照專班學生畢業後，將獲頒副學士學位。（聖母醫專提供）

聖母醫專國際長照專班學生畢業後，將獲頒副學士學位。（聖母醫專提供）

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