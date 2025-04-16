自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不吃飯小心反發胖 3招適量補澱粉更能瘦

2025/04/16 18:15

營養師表示，適量補充澱粉能幫助減重並維持健康，像是多選用未精製全榖雜糧，如糙米、燕麥等全麥製品；圖為芝麻燕麥糙米飯。（資料照）

營養師表示，適量補充澱粉能幫助減重並維持健康，像是多選用未精製全榖雜糧，如糙米、燕麥等全麥製品；圖為芝麻燕麥糙米飯。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了減重戒澱粉是連白飯都不能吃嗎？營養師倪曼婷提醒，完全不吃或極少量澱粉，恐導致情緒異常、經期不順、暴飲暴食、或因餐間額外多吃點心更容易胖。其實，只要適量補充澱粉，掌握3技巧：份量控制多選用未精製全榖雜糧適量補充澱粉增加飽足感，幫助減重又維持健康。

倪曼婷於臉書發文分享，在新陳代謝科門診中，常遇到患者不只有體重過重，還伴隨有糖尿病等慢性疾病，許多個案都表示：「我沒有吃飯」、「我晚上不吃白飯」。但是這些完全不吃或極少量的吃澱粉的人經常出現情緒異常、經期不順，或因長時間處於飢餓狀態，反而更想吃東西，最後忍不住暴飲暴食；或者是餐間額外多吃點心，例如高油高熱量的餅乾、零食等。

營養師提到，完全不吃或極少量的吃澱粉，反而更容易想吃東西，最後忍不住暴飲暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提到，完全不吃或極少量的吃澱粉，反而更容易想吃東西，最後忍不住暴飲暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

補充澱粉3技巧 適量最關鍵

倪曼婷表示，其實只要將澱粉的份量控制好，就能在減重同時維持健康，整理3個減重時補充澱粉技巧，提供民眾參考：

●份量控制：不要過量，不是不要吃澱粉；通常建議女生控制在白飯0.5到0.8碗，男生0.8至1碗，再視食量和飲食習慣、活動量等再做個別化調整。

●多選用未精製全穀雜糧：建議每日的全穀雜糧類（澱粉）應包括至少1/3以上的未精製全穀雜糧，如糙米、燕麥、全麥製品等。

●適量補充澱粉增加飽足感：避免強烈飢餓感造成暴飲暴食、餐間吃高熱量零食、餅乾，才能讓減重長久維持，有飽足感、吃得飽、心靈滿足、一邊維持健康，一邊減重。

更多專家解析專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中