健康網》減重不吃飯小心反發胖 3招適量補澱粉更能瘦

營養師表示，適量補充澱粉能幫助減重並維持健康，像是多選用未精製全榖雜糧，如糙米、燕麥等全麥製品；圖為芝麻燕麥糙米飯。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了減重戒澱粉是連白飯都不能吃嗎？營養師倪曼婷提醒，完全不吃或極少量澱粉，恐導致情緒異常、經期不順、暴飲暴食、或因餐間額外多吃點心更容易胖。其實，只要適量補充澱粉，掌握3技巧：份量控制、多選用未精製全榖雜糧、適量補充澱粉增加飽足感，幫助減重又維持健康。

倪曼婷於臉書發文分享，在新陳代謝科門診中，常遇到患者不只有體重過重，還伴隨有糖尿病等慢性疾病，許多個案都表示：「我沒有吃飯」、「我晚上不吃白飯」。但是這些完全不吃或極少量的吃澱粉的人經常出現情緒異常、經期不順，或因長時間處於飢餓狀態，反而更想吃東西，最後忍不住暴飲暴食；或者是餐間額外多吃點心，例如高油高熱量的餅乾、零食等。

請繼續往下閱讀...

營養師提到，完全不吃或極少量的吃澱粉，反而更容易想吃東西，最後忍不住暴飲暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

補充澱粉3技巧 適量最關鍵

倪曼婷表示，其實只要將澱粉的份量控制好，就能在減重同時維持健康，整理3個減重時補充澱粉技巧，提供民眾參考：

●份量控制：不要過量，不是不要吃澱粉；通常建議女生控制在白飯0.5到0.8碗，男生0.8至1碗，再視食量和飲食習慣、活動量等再做個別化調整。

●多選用未精製全穀雜糧：建議每日的全穀雜糧類（澱粉）應包括至少1/3以上的未精製全穀雜糧，如糙米、燕麥、全麥製品等。

●適量補充澱粉增加飽足感：避免強烈飢餓感造成暴飲暴食、餐間吃高熱量零食、餅乾，才能讓減重長久維持，有飽足感、吃得飽、心靈滿足、一邊維持健康，一邊減重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法