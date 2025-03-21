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健康 > 心理精神

健康網》虐童新聞引情緒傷害 醫：藥物與日常行為助復原

2025/03/21 16:06

醫師談到近期遇到一位個案，因為經常看虐童相關新聞，導致自己情緒大受影響，難以維持過去擔任教師的能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師談到近期遇到一位個案，因為經常看虐童相關新聞，導致自己情緒大受影響，難以維持過去擔任教師的能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期部份社會大案，衝擊人心甚鉅。震驚全國的「剴剴案」近日引發民眾上街陳情，疾呼幼童保護之重要。然新聞的重複播送，也使得大眾情緒受到極大影響。楊聰財以他近日接到的個案為例，說明媒體報導可能對觀者造成次級創傷，尤其是高度共感且與事件背景有關之族群。藥物治療與心理介入相輔相成，加上日常非藥物處方的調整，是幫助民眾從情緒風暴中復原的關鍵。

楊聰財舉一位幼兒園教師陳小姐（化名）的例子：她反覆接觸剴剴案相關新聞，包含兒童受虐的傷勢以及民眾的抗議聲浪等。引發強烈情緒反應。嚴重影響她在擔任教師時的狀況。

陳小姐發現自己在1週內便掉了2公斤，且經常下腹部絞痛、胃酸逆流。同時入睡困難，甚至有創傷性夢境，像是夢到虐童畫面。心理層面，也會憂心自己的學童遭遇類似情形，甚至對同事失去信任。且經常感到憂鬱、無力、內疚。

同時，陳小姐也變得經常因小事即發怒，甚至在課堂中落淚，影響教學表現。且有過度同理、無助感，持續陷入受害兒童家屬的痛苦中，感覺無法逃脫。睡眠與環境影響甚鉅，她變得於下班後無法放鬆，反覆滑手機看相關新聞與留言。且發生社交退縮，推掉與朋友的約會，不願見人，關閉社群帳號。

陳小姐在3月初就醫，診斷為急性壓力反應，合併焦慮與憂鬱情緒。當時楊聰財除了開抗焦慮與抗憂鬱之藥物，也開了胃藥與益生菌，治療壓力引發的腸胃道狀況。

同時由臨床心理師提供心理治療，包含有：

•創傷知情療法（Trauma-Informed Care）：協助陳小姐辨識自己受新聞刺激產生的創傷反應，設定情緒界線與媒體接觸限制。

•認知行為治療（CBT）：辨識「我無力改變社會就等於沒價值」等認知謬誤；重建個人角色價值與希望，例如：「我能好好照顧我班上的孩子，這就很重要」。

•正念療法（Mindfulness-Based Stress Reduction）：教導呼吸覺察、身體掃描，降低情緒泛濫；建立安全感與身心穩定性。

另外也由醫療團隊協助，安排非藥物處方介入，包含：每天30分鐘快走或瑜珈，幫助腦內啡釋放，減輕焦慮與壓力荷爾蒙。睡前遠離電子產品、不看相關新聞。使用芳療（如薰衣草精油）、溫水泡腳放鬆神經。

另外也有飲食調整，增加鎂、鋅、B群攝取，有助於神經系統穩定。最後則是鼓勵重新與信任朋友連結，安排輔導資源協助校內情緒支持。

經歷約8週整合性治療後，陳小姐逐漸恢復工作功能與生活節奏。她能與情緒保持適度距離，不再過度沉浸於新聞中的創傷情境，並開始規劃暑假參加兒童保護義工行動，以實際行動轉化情緒能量。

楊聰財表示，本案突顯了媒體報導可能對觀者造成次級創傷（secondary trauma），尤其是高度共感且與事件背景有關之族群（如幼教老師、家長）。藥物治療與心理介入相輔相成，加上日常非藥物處方的調整，是幫助民眾從情緒風暴中復原的關鍵。

19日剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（資料照，記者陳志曲攝）

19日剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（資料照，記者陳志曲攝）

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