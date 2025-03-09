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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》來杯黑豆漿 防骨鬆、作更年期保養好處多

2025/03/09 07:27

營養師指出，黑豆漿具6大好處：促進心血管健康、調節女性荷爾蒙、增強免疫力抗發炎、幫助控制體重促進新陳代謝、維護腸道健康防便秘、強化骨骼防骨鬆。（資料照）

營養師指出，黑豆漿具6大好處：促進心血管健康、調節女性荷爾蒙、增強免疫力抗發炎、幫助控制體重促進新陳代謝、維護腸道健康防便秘、強化骨骼防骨鬆。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性飲用黑豆漿，有調節女性荷爾蒙等多項好處！營養師王證瑋分享，黑豆漿具6大好處，包含：促進心血管健康、調節女性荷爾蒙、增強免疫力抗發炎、幫助控制體重促進新陳代謝、維護腸道健康防便秘、強化骨骼防骨鬆，適量飲用搭配均衡飲食，才能發揮最佳健康效果。

王證瑋於臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，黑豆漿是一種由黑豆研磨製成的植物性飲品，富含優質蛋白質、膳食纖維、抗氧化物質和多種維生素與礦物質。它不僅能補充營養，還具有抗氧化、降血壓、促進腸道健康等多種益處，適合不同年齡層飲用。

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促進心血管健康：黑豆漿富含鉀，能幫助平衡體內的鈉含量，減少高血壓風險；降低膽固醇，黑豆中的異黃酮與可溶性纖維有助於降低低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇），減少心血管疾病風險；抗氧化保護心血管，黑豆皮中的花青素能減少動脈硬化，保護血管健康。

幫助調節女性荷爾蒙：黑豆漿中的異黃酮可作為植物性雌激素，幫助減緩更年期症狀，如潮熱、骨質流失與情緒波動；適量飲用黑豆漿可幫助調節荷爾蒙，減少經期不適與經痛。

營養師表示，黑豆漿中的異黃酮可作為植物性雌激素，幫助減緩更年期症狀，如潮熱、骨質流失與情緒波動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，黑豆漿中的異黃酮可作為植物性雌激素，幫助減緩更年期症狀，如潮熱、骨質流失與情緒波動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

增強免疫力，抗發炎黑豆中的花青素、維生素E和異黃酮能減少發炎反應，增強免疫系統，降低患病風險；花青素能清除體內自由基，減少細胞氧化損傷，有助於降低慢性疾病風險，如糖尿病、癌症等。

幫助控制體重，促進新陳代謝：黑豆漿提供優質蛋白質，但熱量較低，能夠增加飽足感，幫助控制體重；還含有黑豆異黃酮可幫助調節脂肪代謝，減少體脂堆積。

維護腸道健康，預防便秘：黑豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，預防便秘，同時有助於維持腸道菌群的平衡；當中可溶性纖維能幫助穩定血糖，減少血糖波動，適合糖尿病患者飲用。

強化骨骼與預防骨質疏鬆：黑豆漿中的鈣、鎂與異黃酮能幫助維持骨骼健康，降低骨質流失的風險，特別適合更年期女性與老年人飲用。

王證瑋總結，黑豆漿是一種營養豐富的健康飲品，富含蛋白質、異黃酮、花青素與多種維生素與礦物質，適量飲用黑豆漿能為身體帶來多方面的益處，搭配均衡飲食，才能發揮最佳健康效果。

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