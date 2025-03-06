健康網》男人尿尿後都會抖一下？ 醫解密：女生也會

醫師表示，如廁後抖一下是正常生理現象；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只男生排尿後身體「抖一下」，其實女生也會！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，排尿後顫抖是正常生理反應，是因為熱量排出，身體熱量散失變冷後，產熱的反應。不只如此，其實女性也會在排尿後抖一下，只是因為坐在馬桶上，因此不明顯。

為什麼男生尿尿之後，會抖一下呢？高銘鴻說明，因為在排尿過程中，會將體內熱量排出，使得本來熱熱的體內變冷，身體必須產熱，而不自覺的抖一下，這不是疾病，而是正常生理反應，因此不必擔心。

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高銘鴻提及，其實女性也會在如廁後顫抖，這是熱量散失的表現，只是是坐在馬桶上，因此抖得不明顯。

醫師提及，女性如廁後也會有抖一下的現象，只是因為是坐姿，因此表現不明顯；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

尿液顏色判讀 自我審查身體狀況

國健署表示，正常情況之下人體尿液多呈透明狀，顏色由淡黃色到黃褐色，隨著食物、藥物、維生素以及疾病的影響而有所不同，因此，尿液可作為人體是否需要補水或是身體情況是否良好的基礎簡易指標，讓民眾自我審查身體狀況。

1.透明無色：表示體內水分可能過多，不需要補充水分。

2.透明黃色（淺黃色）：表示體內水分充足，可正常補充水分。

3.黃色：表示可能有一段時間未補充水分或有持續出汗之情形，需要持續補充水分。

4.烏龍茶色：表示身體可能已出現缺水狀態，要立即補充水分。

5.濃茶色：表示可能已1-2天完全沒有水分攝取，此時喝水可能對於腸胃吸收速度已經太慢，建議尋求醫療協助。

國健署表示，尿液可作為人體是否需要補水或是身體情況是否良好的基礎簡易指標，讓民眾自我審查身體狀況；示意圖。（圖取自freepik）

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