榮總新竹分院12人座高壓氧艙 偏鄉病患就近治療新選擇

台北榮總新竹分院高壓氧艙設備，廣泛應用於腦缺氧、腦中風及老年人腦功能退化等病症；圖為高壓氧艙控制台。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院12人座高壓氧艙設備，廣泛應用於腦缺氧、腦中風、糖尿病肢端潰瘍及老年人腦功能退化等病症；院方表示，此多人高壓氧艙為新竹地區唯一的設施，除滿足病患的醫療需求，也縮短偏遠地區居民奔波到外地就醫的辛勞，提供便捷且高效的治療選擇。

退輔會主委嚴德發日前在北榮副院長林永煬及新竹分院院長陳曾基的陪同下，視察新竹分院的醫療設施，關心偏鄉醫療服務的發展。嚴德發特別關注新竹分院高壓氧艙的運作情況，並肯定該院在提升偏鄉醫療品質的努力。陳曾基表示，該院設有新竹縣市唯一的12人座多人高壓氧艙設備，能同時為多名病患提供治療。

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復健科主任蕭年晉說明，透過艙內的加壓與純氧供應，能顯著提升患者體內組織及血管的氧氣濃度，促進組織修復及復原。高壓氧治療已廣泛應用於腦缺氧、腦中風、糖尿病肢端潰瘍及老年人腦功能退化等病症。尤其對於長期罹患糖尿病的患者，常因末端神經炎和微血管病變而衍生的傷口及健康問題，透過高壓氧治療能有效改善患者的生活品質。

陳曾基表示，新竹分院的高壓氧治療團隊由專業醫師及合格的操作技術員組成，確保每位患者在治療過程中的安全性與治療品質。民眾可透過門診流程，經由醫師的專業評估後進行治療。

台北榮總新竹分院備有12人座高壓氧艙設備；圖為多人座高壓氧艙。（北榮新竹分院提供）

復健科主任蕭年晉（左起四人）介紹高壓氧艙運作，新竹分院院長陳曾基院長陪同，退輔會主任嚴德發、台北榮總副院長林永煬專注聽取簡報。（北榮新竹分院提供）

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