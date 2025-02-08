健康網》單身抱歉！研究：已婚人士比單身 更滿意生活

研究發現，單身與已婚或有伴侶者相比，單身者的生活滿意度較低。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）



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健康網》單身女比單身男更幸福？ 醫點「關鍵」原因

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕單身者抱歉！2月14日西洋情人節將至，不少人常說「不結婚很快樂」，然國外的研究結果並非如此。一項涵蓋65個以上的國家，近5.7萬人之研究發現，已婚且關係穩定的人，生活滿意度平均比單身人士高。研究指出，婚姻能帶來歸屬感，並且促進健康習慣，提升幸福感。

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根據《每日郵報》（Daily mail）報導，這份刊登於《PLOS One》雜誌的研究，由英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）教授韋倫斯娃米（Viren Swami）擔任主持人，分析56,968名來自英國、法國、義大利、日本與泰國等地的各類人士；並依照年齡分成18到24歲、25到44歲以及45歲以上的人。

研究詢問這些人，現在的生活是否接近理想，以及若再給他們一次機會，是否會改變選擇。同時詢問是否對自己的生活感到滿意。研究發現，與伴侶共同生活，會使得艱困的處境變得不算難以忍受，並且協助培養更健康的生活習慣。且研究期間適逢疫情，部分國家的人因難以出門，更加依賴親人。

另外，研究也發現，教育程度較高者，幸福感偏高；但影響幸福感的最大因素為「經濟能力」。其中以已婚人士、有穩定伴侶的人以及經濟能力較高的人，生活滿意度較高。另外研究人員表示，讓已婚人士向他人分享生活，有助於產生歸屬感；另外45歲以上的人，對生活滿意度比年輕人略高。韋倫斯娃米表示，老人有更多時間了解自己什麼能讓自己快樂，做有益處的事；重點是他們的經濟能力通常較佳。

韋倫斯娃米表示，不論是已婚或處於戀愛關係，認真經營關係的人，會感受到自己受到關心與愛護，對生活滿意度帶來正向影響，例如有人為你做飯，都是戀愛關係中的愛意表達。「伴侶會鼓勵你吃健康的食物，出門運動，或是在生病時帶你去就醫。」另外，伴侶經常透過參與對方的交友圈，這些歸屬感能提高生活滿意度。

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