健康網》總愛熬夜不睡覺？ 中醫揭「4大」睡眠觀點

中醫師提醒，理想的睡眠狀態不只是睡的久，更重要的是睡得深層；而冬天早睡，夏天早起這種順應自然的方式，能讓身體更協調的運作；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活中，許多人因為忙碌的工作和壓力，忽視了睡眠的品質。然而，在中醫的觀點中，睡眠不僅僅是休息，而是幫助我們調整身體機能、維持健康的重要關鍵。中醫師陳櫂瑔提醒，理想的睡眠狀態不只是睡的久，更重要的是睡得深層；而冬天早睡，夏天早起，這種順應自然的方式，能讓身體更協調的運作，最好在晚上11點前入睡且不熬夜。

扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔透過臉書粉專分享４個中醫觀點。

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11點前入睡

陳櫂瑔提到，每個臟腑在一整天中有其特定的運行時間，而晚上的十一點到凌晨三點，正是肝經膽經運行的時間。這段時間，肝膽會進行修復和排毒的工作，幫助身體恢復和增強免疫力。若能在這段時間入睡，肝臟的修復效率會更高，有助於促進健康。特別是對於經常感到疲倦、體質虛弱，或患有慢性疾病的人，這段時間的睡眠尤其重要。

順應自然的生活節律

陳櫂瑔說明，中醫講求「天人合一」，順應自然的節律，冬天早點睡能夠避免陽氣的過度消耗；而夏天早起則能順應陽氣的升發，讓一天的氣血流通更順暢。這樣的作息，能讓人體陰陽平衡、五臟六腑協調運作，讓我們白天更有精神，晚上也更容易入睡。

精神飽滿是標準

陳櫂瑔認為，好的睡眠不僅僅在於「睡多久」，更重要的是「睡醒後是否感到精神飽滿」。如果能做到「容易入睡、睡得深沉、醒來後神清氣爽」，就是一種理想的睡眠狀態。這種高質量的睡眠，能讓我們白天充滿活力，生活更有質感。

不熬夜且適當補眠

陳櫂瑔提到，熬夜會消耗體內的精氣，導致陰陽失衡，從而增加身體的負擔；長期熬夜的人，容易出現疲勞、虛弱等不良狀況。如果因為工作或特殊情況不得不熬夜，建議事後進行適當的補眠，給身體一些緩衝和恢復的機會。雖然補眠無法完全取代夜間的睡眠，但至少可以減少熬夜帶來的損害。

陳櫂瑔提醒，養成良好的睡眠習慣，不僅讓身體更健康，也讓我們每天都充滿活力。希望這些中醫的睡眠小撇步，能幫助大家養成「越睡越健康」的好習慣。

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