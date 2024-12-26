健康網》不是看長度、薄度！ 醫：「它」才是挑保險套依據

醫師提醒，選購保險套時，外盒上的「闊度」才是首要注意的，選對尺寸，以免使用時鬆脫或破裂；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在挑選保險套時，喜歡追求越薄越好，甚至認為以長度挑選；對此，泌尿科醫師施冠偉指出，選購保險套時，外盒上的「闊度」才是首要注意的，選對適合的尺寸，避免使用時鬆脫或破裂，才能達到保護效果。

何謂闊度？施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，保險套尺寸是以闊度做計算，也就是保險套圓周長的一半為依據，因此須先了解測量GG闊度，才能找到適合的尺寸。下為測量GG闊度步驟，若無保險套測量尺，也可使用皮尺測量，可將皮尺繞GG一圈測量周長，所得數字除以2就是闊度。

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1.準備保險套測量尺。

2.當GG勃起時，將保險套測量尺圍繞GG根部一圈。

3.輕輕拉緊，所得數字即為GG的闊度。

施冠偉進一步分享，象徵雄風「GG長度」測量方式，就是將測量尺對齊勃起的GG根部，量到龜頭就是長度。

醫師表示，將測量尺對齊勃起的GG根部，量到龜頭之長度，即為GG長度；示意圖。（圖取自shutterstock）

​保險套買錯尺寸，可以將就用一下嗎？施冠偉強調，不可以！保險套的尺寸太小，不僅戴起來不舒服，更容易摩擦破洞；反之，尺寸太大，容易鬆脫，也可能會漏精或不小心掉在體內。此外，不建議戴2層保險套，反而更容易因摩擦破裂。

潤滑液應選水性 口水、油性不適合

​臨時需要潤滑液，可以用凡士林或口水代替嗎？施冠偉表示，保險套是乳膠材質製成，若使用油性潤滑液，如凡士林、嬰兒油等商品，容易使保險套乳化破裂，建議準備水性潤滑液搭配使用。況且口腔中有許多細菌，使用口水代替潤滑液，可能會有細菌孳生的風險。

​施冠偉提醒，年末跨年活動、連續假期後，經常是性病門診的高峰期。特別提醒，除了正確選擇保險套尺寸和潤滑液，性行為時也應全程使用保險套，才能保護自己和性伴侶，浪漫狂歡更安心！

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