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健康 > 心理精神

國人精神健康壓線及格 「睡眠狀況不佳」成新國病

2024/12/17 11:50

精神健康基金調查發現，心身健康的8項指標中，其中6項有超過30%的國人處於中低分狀態，又以睡眠障礙嚴重，高達40.9%的國人睡眠狀況不佳；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

精神健康基金調查發現，心身健康的8項指標中，其中6項有超過30%的國人處於中低分狀態，又以睡眠障礙嚴重，高達40.9%的國人睡眠狀況不佳；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕精神健康基金會進行「2024全國精神健康指數調查」，結果顯示，國人整體精神健康指數81.67分，僅略高於及格線的80%，較2022年分數略有下降，可能與總統選舉年有關，且調查發現，約有40.9%國人睡眠狀況不佳，精神健康得分也普變偏低，已成為我國新國病。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財指出，基金會每2年進行一次調查，這次在2024年10月4日至17日期間，以系統隨機撥號方式進行電話訪問，了解國人的精神健康狀況與面對超高齡化社會相關準備，調查樣本為20歲以上成人共1076位。

楊聰財指出，精神健康指數以80分為及格線，這次調查顯示，國人整體精神健康指數為81.67分，較2022年的82.4分略有下降，且回顧以往的調查結果可以發現，每次總統選舉分數就會下滑，可能與台灣選舉民主、競爭強烈，且最終結果「幾家歡樂幾家愁」，影響民眾情緒有關。

不過，精神健康基金會執行長韓德彥提到，2020年同樣是總統大選年，但因爲處於新冠肺炎抗疫期間、民眾處於共同面對挑戰的氛圍中，以83.31分精神健康指數達到2002年開始調查以來的最高值；基金會董事長胡海國補充，這樣的數值也顯示我國具有充足的社會韌性，面對共同挑戰時，精神能量明顯提升，選舉帶來的衝擊反而影響較小。

精神健康基金會公布「2024全國精神健康指數調查」結果，並發現超過4成的國人具有睡眠相關困擾。（記者林志怡攝）

精神健康基金會公布「2024全國精神健康指數調查」結果，並發現超過4成的國人具有睡眠相關困擾。（記者林志怡攝）

此外，楊聰財說，且細究身心健康、個人價值、生活掌握、家庭健康等4面向，國人得分為79.81、79.99、80.24、86.66，有2項不及格，且心身健康的8項指標中，其中6項有超過30%的國人處於中低分狀態，又以睡眠障礙嚴重，高達40.9%的國人睡眠狀況不佳，精神健康得分也普遍偏低。

楊聰財解釋，超過80%的睡眠問題起因於身心壓力，且已經成為國人新國病，很多民眾睡不好就想找醫師拿安眠藥，而一般科別的醫師往往也選擇開立安眠藥作為睡眠障礙的治療手段，導致台灣的安眠藥更以一年超過11億居於亞洲第一，存在醫源性安眠藥濫用問題。

因此，楊聰財強調，民眾若出現睡眠相關困擾時，務必尋求精神醫療相關協助，從生理、心裡與生活環境等面向全面檢視與應對，安眠藥多屬管制藥品，存在成癮風險，且越來越多研究顯示，用量過多可能造成失憶、失智，民眾千萬不要被成癮依賴的藥物綁住。

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