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健康 > 心理精神

健康網》覺得孤獨？專家提多項解方：當志工有效

2024/11/02 14:09

若感到孤獨，專家建議可投入社區，不只是當志工，僅是與咖啡店老闆小聊也相當有幫助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

若感到孤獨，專家建議可投入社區，不只是當志工，僅是與咖啡店老闆小聊也相當有幫助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕還記得新冠疫情期間只能待在家的孤獨感嗎？即使疫情過去，孤獨感仍籠罩於全球，成了嚴峻的身心健康風險。每個人都會經歷孤獨，例如搬新家、或是親友發生變故，都有可能產生難以解決的孤獨感。想解決孤獨感，方法有很多，除了做運動與投入興趣以外，當志工或是買咖啡時小聊，都能與社區產生連結，有效降低孤獨感。

根據《CNN》報導，蓋洛普調查指出，美國有5分之1的成年人表示在單日有多數時間感到孤獨；且雖然現在孤獨的問題不如疫情期間嚴峻，但近年確實上升。美國公共衛生局長維克˙莫堤（Vivek Murthy）表示，在疫情後，孤獨在美國已成為流行病，研究表示孤獨與睡眠憂鬱焦慮等症狀有關。

紐約長老會醫院身心科醫師蓋爾薩次（Gail Saltz）博士表示，若願意投入社區營運，不論是在買東西時與店員小聊或是當志工，都能有效擺脫孤獨感。

芝加哥心理學家約翰達菲（John Duffy）表示，過去在家工作與上課時，不少人可以整天不與他人互動；其中有些人需求助身心科。「當我遇到有孤獨感困擾者，我會建議他們找人面對面交談。在孤獨感嚴重時，這是很好的解決方案。」

當然很多人很怕與新見面的人講話，憂心自己被拒絕。薩次認為這樣的社交焦慮根源為自我判斷。「你可能很擔心自己變得難堪，但這不能準確解讀對方的想法。」

另外除了找人交談，當志工是很好的做法。幫助別人能夠成為情緒推進器，並且與他人建立適當聯繫。

蓋洛普調查提到，喜歡自己每天做的事，能夠緩解孤獨感。因此在自己關心的組織當志工影響很正面。

這些互動能夠將注意力向外轉移。試著留意身邊是否有人能夠善待自己或是願意對待對方。薩次表示，「我們會分開，是因為我們沒有努力表示友善，將友善列入他們的優先事項清單。社群媒體以及現實生活會這麼令人痛苦，是因大家要盡快做判斷，會說出『我們看法不一樣』，很快變得不友善。」薩次補充，「善意往往會幫助善意生成。」

同時薩次認為，社群媒體時常讓人感到更加孤單，因此請減少上網時間。他提醒，你與自己的關係，在此時格外重要。「也可以做些喜歡的嗜好，走入大自然或是有氧運動，即使與他人接觸較少，也能夠控制壓力焦慮與憂鬱。倘若單日大部分時間感到悲傷，或影響睡眠與飲食，薩次仍提醒應尋求醫療協助。

在疫情後，「孤獨感」帶來的身心危害仍未平息。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

在疫情後，「孤獨感」帶來的身心危害仍未平息。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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