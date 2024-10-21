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健康網》跑步後腳踝痛卻沒扭傷 小心「脛後肌腱炎」作祟

2024/10/21 16:12

醫師指出，脛後肌腱炎常見症狀有「腳踝內側及腳底疼痛」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，脛後肌腱炎常見症狀有「腳踝內側及腳底疼痛」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來運動風氣愈來愈盛行，許多人會選擇「跑步」作為入門運動。不過有些人跑一跑，腳明明沒有扭傷，卻覺得腳底和腳踝內側有疼痛感，是怎麼回事呢？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，這種狀況很可能是「脛後肌腱炎」在作怪。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，脛後肌腱是從小腿內側延伸到腳踝、腳底的1條重要肌腱，主要功能是穩定足弓，幫助行走平衡。當這條肌腱使用過度或拉傷，造成肌腱承受巨大壓力，就容易發炎，進而引發疼痛，好發於跑步愛好者、登山者、體重過重者身上。

陳鈺泓指出，脛後肌腱炎常見症狀有「腳踝內側及腳底疼痛」，特別是在長時間走路或跑步後疼痛加劇。此外，「足弓下陷」或出現「扁平足」的現象也是常見症狀之一，嚴重時可能會影響行走的穩定性、甚至跛行。

脛後肌腱炎治療與預防

陳鈺泓提供脛後肌腱炎4種治療方法，早期可藉由休息冰敷避免劇烈運動物理治療來緩解炎症。如果疼痛持續，醫師可能會建議使用支撐鞋墊，來穩定足弓，甚至需要進行針對性的物理治療、PRP增生療法，幫助恢復肌腱的功能。

陳鈺泓表示，想要預防脛後肌腱炎，就要避免過度增加運動量，逐步提升訓練強度為佳，並穿著合適的運動鞋，注意「足弓的支撐」也是預防的重點。平時可以做一些強化腳踝及小腿肌群的伸展和訓練，提高肌腱的耐受力。

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