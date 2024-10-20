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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》防菜花復發！ 醫：1針+3營養素提升免疫力

2024/10/20 19:30

醫師表示，「提升免疫力」能防止菜花復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，「提升免疫力」能防止菜花復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾經長過菜花的人，都很擔心它會復發！顧芳瑜泌尿科診所醫師在粉專「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」指出，菜花其實不難治療，但「反覆復發」的特性卻讓人難以招架。顧芳瑜說，除了規律的治療外，提升免疫力也是防止菜花復發的關鍵，他分享了4個提升免疫力的辦法，攝取硒、鋅、維他命E等營養素；注射免疫提升活力針。

1針+3營養素 有效提升免疫力

●免疫提升活力針：現代人生活忙碌，三餐可能經常忘記吃，遑論按時吃保健食品。因此顧芳瑜建議，想快速增強免疫力的人，可以考慮注射免疫活力針，透過直接注入營養物質，能有效提升身體免疫力。

●硒：天然抗氧化劑，不僅可以抗癌，幫助清除體內自由基，保護細胞健康，還能促進男性生殖健康和重金屬排毒，減少病毒的負面影響。

●鋅：人體必需的養分，有助於維持免疫功能、促進正常代謝與皮膚健康、提升身體的癒合能力，以及提升生長發育、維持生殖機能。

●維他命E：強效抗氧化，保護細胞與紅血球，促進血液循環與新陳代謝，減少脂肪酸的氧化，提升免疫防禦力，讓病毒難以趁虛而入。

顧芳瑜說，保持良好的免疫力，是預防菜花復發的關鍵之一，除了遵循醫囑治療，從日常生活中做起，調整飲食、補充營養，都能為健康多一層保障。

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