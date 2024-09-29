癌症療法再進化！ 抑制雌激素或將改寫治療規則

雌激素竟成癌症隱形幫兇？最新研究帶來突破性發現；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國杜克癌症研究所（Duke Cancer Institute）最新研究揭示，雌激素（estrogen）不僅會削弱免疫系統，還會促進多種癌症的生長。研究發現，抗雌激素藥物有望成為提升免疫療法效果的關鍵。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項近日發表於《科學進展》（Science Advances）期刊的研究指出，雌激素會降低免疫系統對抗腫瘤的能力，同時也會削弱免疫療法的效果。免疫療法是一種利用患者自身免疫系統來攻擊癌細胞的創新治療方式，在近年來成為癌症治療的重要突破。然而，雌激素對免疫系統的抑制作用使免疫療法的效果大打折扣。

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研究團隊透過回顧病患數據及小鼠實驗，發現抗雌激素藥物能夠逆轉雌激素的不良影響，恢復免疫療法的療效。這項發現不僅對乳癌有效，還涵蓋黑色素瘤（melanoma）、結腸癌等多種癌症，顯示抗雌激素治療可能成為廣泛應用的新療法。

尤其值得關注的是，這項研究為三陰性乳癌（triple-negative breast cancer）患者帶來新希望。這類乳癌的癌細胞缺乏雌激素受體、黃體素受體及第二型人類表皮生長因子受體，導致傳統荷爾蒙療法無效。杜克大學醫學院教授、研究資深作者麥唐納（Donald McDonnell）博士指出：「隨著免疫療法的發展，三陰性乳癌的治療已有顯著進展。我們發現一個簡單的方法，可以進一步增強免疫療法的效果。」

這項研究的重點在於一種稱為嗜酸性粒細胞（eosinophils）的白血球。科學家發現，「腫瘤相關嗜酸性粒細胞增多症」（TATE）與多種癌症患者的較佳預後有關。然而，雌激素會減少體內的嗜酸性粒細胞數量和TATE現象，進而促進腫瘤的生長。

目前，研究團隊正計劃進行臨床試驗，針對三陰性乳癌患者使用一種名為「lasofoxifene」的抗雌激素藥物。麥唐納博士強調，這項研究為癌症治療開闢了新的可能性，特別是對於那些傳統療法無效的難治癌症類型。

值得一提的是，根據台灣衛福部統計，乳癌連續19年蟬聯台灣女性癌症發生率第一名。如果這項研究的結果能成功應用於臨床，將為台灣乳癌患者帶來全新的治療契機。

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