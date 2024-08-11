自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》淡菜不是「菜」！ 國健署授挑選3招：看、聞、摸

2024/08/11 07:31

國健署指出，淡菜屬於豆魚蛋肉類，有豐富的蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸、鐵、維生素B12等營養素。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕淡菜到底是什麼？算是蔬菜類嗎？但其實淡菜不是「菜」喔！國健署於臉書粉專「食在好健康」發文表示，淡菜又叫孔雀蛤、翡翠貽貝，是貝類海鮮的一種，最佳賞味期間在每年的8-10月。而淡菜富含許多營養，若要購買新鮮的淡菜，可用3技巧挑選，看：外殼光滑濕潤、聞：天然海水味、摸：鬚足越多越健康。

淡菜營養小百科

國健署指出，淡菜屬於豆魚蛋肉類，有豐富的蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸、鐵、維生素B12等營養素。Omega-3具有保護血管、抗發炎的功效，常存在於油脂含量高的魚類中；鐵、維生素B12，都是造血不可或缺的營養素，可以維持紅血球的健康。而攝取100公克的淡菜，就能滿足一日所需的維生素B12，並且達到約30%一日所需的鐵。

國健署說，雖然淡菜小小一顆，但富含許多營養，是非常推薦的豆魚蛋肉類食物！依照「我的餐盤」豆魚肉蛋一掌心，攝取每人每天所需份量。若以淡菜作為營養來源，記得搭配其他豆魚蛋肉類替換食用，才能讓飲食均衡且更充分。

國健署提到，挑選新鮮淡菜3技巧，看：外殼光滑濕潤、聞：天然海水味、摸：鬚足越多越健康。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中