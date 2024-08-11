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健康網》淡菜不是「菜」！ 國健署授挑選3招：看、聞、摸
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕淡菜到底是什麼？算是蔬菜類嗎？但其實淡菜不是「菜」喔！國健署於臉書粉專「食在好健康」發文表示，淡菜又叫孔雀蛤、翡翠貽貝，是貝類海鮮的一種，最佳賞味期間在每年的8-10月。而淡菜富含許多營養，若要購買新鮮的淡菜，可用3技巧挑選，看：外殼光滑濕潤、聞：天然海水味、摸：鬚足越多越健康。
淡菜營養小百科
國健署指出，淡菜屬於豆魚蛋肉類，有豐富的蛋白質、Omega-3不飽和脂肪酸、鐵、維生素B12等營養素。Omega-3具有保護血管、抗發炎的功效，常存在於油脂含量高的魚類中；鐵、維生素B12，都是造血不可或缺的營養素，可以維持紅血球的健康。而攝取100公克的淡菜，就能滿足一日所需的維生素B12，並且達到約30%一日所需的鐵。
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國健署說，雖然淡菜小小一顆，但富含許多營養，是非常推薦的豆魚蛋肉類食物！依照「我的餐盤」豆魚肉蛋一掌心，攝取每人每天所需份量。若以淡菜作為營養來源，記得搭配其他豆魚蛋肉類替換食用，才能讓飲食均衡且更充分。
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