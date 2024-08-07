健康網》50歲以下更易罹17癌 美研究：10種與肥胖有關

研究發現，大腸直腸癌、腎臟與腎盂癌、膽囊與其他膽道癌、子宮體癌、胰臟癌、胃賁門癌、雌激素受體陽性乳癌、卵巢癌、骨髓瘤、肝癌，都與肥胖都有直接關聯；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國年輕人（20-49歲）罹癌比例攀升，美國癌症協會表示，有17種癌症年輕人發病率比年長者（50歲以上）高，其中大腸直腸癌、腎臟與腎盂癌、膽囊與其他膽道癌、子宮體癌、胰臟癌、胃賁門癌、雌激素受體陽性乳癌、卵巢癌、骨髓瘤、肝癌，都與肥胖都有直接關聯，研究發表於《刺胳針公共衛生》（The Lancet Public Health）。

《CNN》報導表示，該研究分析來自北美中央癌症登記處協會與美國國家衛生統計中心的數據，涵蓋34種不同癌症（超過2300萬人），其中17種癌症發病率有上升的趨勢。美國癌症協會首席科學官威廉·達胡特（音譯，William Dahut）表示，其中子宮體癌相比1950年代，1990年代出生的人發病率增169％為最，卵巢癌發生率則是增加12％，意味著兩個世代發病年紀雖然多在30-40歲，發病率卻截然不同。此外，1990年代出生的人罹患胰腺癌、胃癌、小腸癌的發病率，也高出1955年代的人2-3倍。

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推測與環境、生活方式變化有關

未參與研究的胃腸道腫瘤醫師安德莉亞·切爾切克（音譯，Andrea Cercek）認為，雖然目前還不清楚「為什麼是這些癌症發生率變高」，但從特定癌症發生率不斷攀升，能推測可能是環境與生活方式變化所造成。

達胡特指出，癌症的形成需要一段時間，因此與肥胖有關係的癌症，可能與年幼時期的健康有關，換句話說，如果是20、30多歲就罹癌，代表可能10多歲，甚至在更小的時候，就已經接觸到誘發該癌症的物質。

專家認為，從特定癌症發生率不斷攀升，推測可能是環境與生活方式變化所造成；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

不過研究也有顯示一項好消息，年輕一代罹患與香菸有關的癌症（如肺癌）及HPV感染（如子宮頸癌）有下降的趨勢，歸功於接種HPV疫苗及吸菸率降低。

達胡特提醒，大多數癌症可能會出現的徵兆包括異常出血，大腸直腸癌可能會出現血便、陰道異常出血可能是子宮頸癌的警訊，其他要注意的還有未曾有過的疼痛、持續性疼痛，就該尋求醫療建議。而無法解釋的淋巴結異常、疲勞、體重減輕，往往與更晚期的癌症有關。

年輕世代更容易罹患的17種癌症

●賁門部胃癌（gastric cardia）。

●小腸（small intestine）。

●雌激素受體陽性乳癌（estrogen receptor-positive breast）。

●卵巢癌（ovary）。

●女性的肝臟和肝內膽管癌（liver and intrahepatic bile duct in women）。

●與HPV病毒無關的女性口腔和咽喉癌（non-HPV-associated oral and pharynx cancers in women）。

●肛門癌（anus）。

●結腸和直腸癌（colon and rectal）。

●子宮體癌（uterine corpus）。

●膽囊和其他膽管癌（gallbladder and other biliary）。

●腎臟和腎盂癌（kidney and renal pelvis）。

●胰臟癌（pancreas）。

●骨髓瘤（myeloma）。

●非賁門部胃癌（non-cardia gastric）。

●睪丸癌（testis）。

●血癌（Leukemia）。

●卡波西氏肉瘤（Kaposi sarcoma）。

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