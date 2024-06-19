高雄長庚協助652人大愛器捐 追思音樂會滿滿感動

高市衞生局今與高雄長庚紀念醫院合作，在高雄長庚醫學大樓一樓遺愛人間紀念牆前，舉辦「113年器官捐贈感恩追思音樂會」活動。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛福部為感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，以「人體器官移植條例」首次公布施行日期，擇定每年6月19日為器官捐贈紀念日，讓每位器官捐贈者的愛心與勇氣，不因時間的流逝而被遺忘，高市衛生局今與高雄長庚紀念醫院合作，在高雄長庚醫學大樓一樓遺愛人間紀念牆前，舉辦「113年器官捐贈感恩追思音樂會」活動。

器官捐贈感恩追思音樂會中，除邀請歷年器捐者家屬、受贈者及家屬們，填寫祝福小卡片，將思念與祝福，遙寄給天上的器捐者外，器捐者家屬及受贈者代表也分享經歷與感言。

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栗栗是一位樂觀、有愛的媽媽，張羅家中大小事務，從事坐月子到宅服務10多年，和家人關係相當緊密，因為先生腎功能退化需要洗腎，有感等待器官移植病人及家屬的辛苦，主動簽下器官捐贈意願，希望能夠盡自己心力幫助需要幫助的人。

家屬表示，栗栗那天突然頭痛嘔吐送醫，醫生診斷為動脈瘤破裂，經手術與一連串的治療，病情沒能好轉仍持續深度昏迷，家人商量後決定達成栗栗器官捐贈遺愛人間的心願，經腦死判定，捐贈肝臟、腎臟、眼角膜，讓善緣一直循環延續、生生不息；受贈者代表也感謝器捐者大愛，並承諾要好好照顧自己，維持健康。

衛生局副局長王小星表示，高雄長庚紀念醫院自民國75年至今年4月共協助652人完成大愛捐贈，為讓更多人認識及支持器官捐贈觀念，亦於院內及社區均積極推動器官捐贈意願簽署，由於各醫院及衛生單位努力推廣，高雄市112年器官捐贈註記民眾共有4259人次，僅次於台北市。

據「財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」統計，112年度國內包含心臟、眼角膜、腎臟、肺臟、胰臟、肝臟、腸等各器官組織受贈者共328人，但有器官移植需求及正在等候器官總人數卻超過1萬人。衛生局鼓勵民眾持續支持器官捐贈，共創互惠共好的溫暖社會。

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