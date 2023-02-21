防疫有功 東馬醫檢師許晢尉、許啟晧兄弟檔雙獲獎

疫情期間挺身第一線，許晢尉（右）、許啟晧兄弟檔雙獲台東醫師公會優秀醫檢師獎。（東馬提供）

〔記者陳賢義／台東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間扮演幕後工作，台東馬偕醫院兄弟檔醫檢師許晢尉、許啟晧挺身第一線，雖然低調不多言，但貢獻有目共睹，獲選台東醫檢師公會優秀醫檢師獎，院內醫護人員同感榮耀，檢驗科更是振奮；東馬新聞聯絡人蔡福松表示，雖然這是遲來的鼓勵，但對許晢尉、許啟晧兩兄弟而言卻是彌足珍貴。

許晢尉、許啟晧兩兄弟及太太都在台東醫檢界工作，許啟晧服務於生化單位，每天需要先確認機器無誤才能將檢體上機，疫情期間提供準確數字給醫生參考；許晢尉則在鏡檢室，每天操作顯微鏡檢視快篩檢體與寄生蟲，受僱外國人的寄生蟲檢驗報告大都出自他手。

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許啟晧在校期間就在東馬實習，海軍退伍後就直接到東馬工作，晃眼間就已過了12個年頭；而哥哥許啟尉則因無職缺，先到台東基督教醫院服務，再轉至東馬。兄弟倆細部專業雖有不同，但缺一不可，疫情期間處理操作爆炸量的快篩檢驗，許晢尉在院堅守崗位，許哲晧則支援各地篩檢站，低調且默默付出。

蔡福松表示，許晢尉、許啟晧兄弟檔各具專業，外表雖不太像，但王子般迷人及靦腆的笑容是共同標誌，敬業樂觀的兩兄弟，職場上不藏私，總是樂於指導新進及協助解決病患、醫師及各單位的問題。

台東醫師公會為鼓勵醫檢師在防疫上的貢獻，許晢尉、許啟晧兄弟檔雙雙獲獎，低調且不為社會所看見的工作熱忱，讓東馬醫護拍手叫好，縣長饒慶鈴及議長吳秀華、副議長林琮翰紛紛送來慶賀紅榜，感謝兩兄弟為守護台東民眾健康的付出。

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許啟晧在疫情期間提供準確數字給醫生參考。（東馬提供）

許晢尉操作顯微鏡檢視快篩檢體與寄生蟲。（東馬提供）

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