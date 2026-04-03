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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

致死率75％ 立百病毒列法定傳染病

2026/04/03 05:30

致死率75％ 立百病毒列法定傳染病

▲若出現38℃以上發燒，並伴隨意識不清、抽搐等神經症狀，或咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，且21天內曾有流行地區活動史或相關接觸史，即應列為立百病毒感染症疑似病例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。
（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

衛福部疾管署昨正式將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病，並同步訂定病例定義與通報機制，要求醫師發現疑似個案須於24小時內通報，以提升監測與應變效率。該病毒致死率高達40%至75%，目前無疫苗或特效藥，主要透過動物接觸與污染食物傳播。

透過動物接觸 或污染食物傳播

疾管署副署長曾淑慧表示，立百病毒為人畜共通傳染病，1998年首度於馬來西亞爆發，之後擴及新加坡、菲律賓、孟加拉及印度等地，全球累計已超過750例確診，致死率約40%至75%，其中孟加拉與印度至今仍持續有零星疫情。她指出，目前尚無核准疫苗或特效藥，防疫關鍵在於「及早發現、即時阻斷」。

曾淑慧說明，考量國際疫情未歇，加上病毒具高度致命性與潛在傳播風險，我國決定將其列入第5類法定傳染病，以建立更完整的預警體系。一旦出現疑似或確診病例，可即時啟動跨部會應變機制，整合醫療與防疫資源，降低疫情擴散風險。

在傳播途徑方面，立百病毒主要透過3種方式感染人類，包括未防護下接觸病豬或其組織、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物（如生椰棗汁或水果），以及醫療照護或家庭成員間的密切接觸。疾管署提醒，病毒可透過飛沫與接觸傳播，醫療機構須落實隔離與感染管制。

依通報定義，若出現38℃以上發燒，並伴隨意識不清、抽搐等神經症狀，或咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，且21天內曾有流行地區活動史或相關接觸史，即應列為疑似病例。醫師須優先安排負壓隔離收治，並進行檢體採檢送驗。

前瞻性布局 尚無本土確診案例

曾淑慧指出，我國自2000年即具備立百病毒檢驗能力，2018年起納入重點監測項目，至今尚無本土確診案例。此次升級納管屬前瞻性布局，強化整體防疫韌性。

疾管署也提醒民眾，前往東南亞及南亞地區時，應避免接觸蝙蝠等野生動物及食用未經處理食物，特別是生椰棗汁；若返國後出現疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊史。透過制度化監測與民眾防疫意識提升，可望降低新興傳染病對台灣的威脅。

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