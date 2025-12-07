自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全球智慧醫院 北醫體系3附屬醫院全入榜

2025/12/07 05:30
全球智慧醫院 北醫體系3附屬醫院全入榜

▲2025台灣醫療科技展登場，台北醫學大學董事長陳瑞杰（左五）與校長吳麥斯（右四）率領北醫大醫療體系主管於會場揭幕，同時展示北醫體系最新智慧醫療。（北醫大提供）

記者吳亮儀／台北報導

台北醫學大學暨醫療體系在今年台灣醫療科技展，現場展示智慧醫療技術成果。北醫大校方表示，北醫大體系3家附屬醫院北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院於今年榮登《Newsweek》2026全球最佳智慧醫院排行榜，台灣13家入榜，北醫就占3家。

全球智慧醫院排行榜 台灣13家上榜

北醫體系打造垂直整合TAIP-X平台，結合GPU算力發展影像診斷與GenAI臨床輔助。北醫附設醫院以與北科大共同技轉成立「全域醫學」推出兩大亮點，第一是OWL Vision能即時偵測並分類手術出血點，提升判讀速度與安全性；Transcope以光譜穿透與近紅外成像，在出血環境中維持關鍵組織精準呈現。

萬芳醫院團隊開發AI認知評估治療系統，整合視覺辨識與生成式AI，快速產出Brainmate Score，即時量化姿勢動作與認知表現，改善傳統評估耗時問題。

雙和醫院團隊建置全國首創AKD風險預測AI模型，採用免疫細胞群表現型，結合臨床數據，達到準確率近90%預測急性腎損傷，協助敗血症患者及早介入、降低腎功能惡化與死亡風險。

