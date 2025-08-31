自由電子報
學習自理融入群體 陪小一生上學趣

2025/08/31 05:30
學習自理融入群體 陪小一生上學趣

▲培養孩子收拾整理個人物品，從生活技能訓練起，增加責任感與自主性。（照片提供／劉奇鑫）

文／劉奇鑫

孩子開始上小學，是一個學習獨立與融入團體的關鍵階段，對孩子來說是全新的挑戰：每天要準時起床、帶好東西、面對不同的老師和同學，學會自己處理事情，也要學會和別人相處—這一切對6、7歲的孩子來說，真的不容易。但家長應盡量協助孩子建立良好的人際關係，並培養必要的自理能力，讓他們能自信快樂地迎接新挑戰。

良好社交能力 能提升自信心

小學是拓展社交圈的關鍵時期。良好的社交能力不僅能幫助孩子融入群體，更能提升自信心，減少對新環境的焦慮。要培養孩子的社交互動能力，可以從日常生活開始做起，例如吃飯時輕鬆地詢問：「你今天有跟學校的誰說早安嗎？」或者陪孩子玩角色扮演的方式，爸媽扮演老師或同學，讓孩子練習開口、自然而有禮的表達。另外也可以鼓勵孩子多參加課後社團，增加與同儕互動的機會，學習團體規範。

開始練習「自己處理事情」；比如讓他自己收書包、試著記得明天要帶什麼。剛開始他可能常常忘東忘西，但爸媽不用馬上幫他補齊，而是陪他一起找出為什麼忘記，下次該怎麼做才不會又發生。這種「一起想辦法」的過程，遠比直接幫他做好還有用。

時間觀念也是逐步建立概念，不需要用很嚴格的時鐘來要求，而是跟他一起安排「什麼時間做什麼事」，像：「寫完功課才能玩20分鐘」、「6點是吃飯時間」這樣的節奏感，讓他知道生活有規律。

最重要的，其實是讓孩子感受到：「我可以自己做得到！」每次自己成功完成一件事，都會讓他更相信自己。爸媽不一定要時時盯著，也不需要每件事都做到完美，而是陪在他身邊，給他空間去試、去犯錯、再去修正。

孩子會慢慢長大，但這個「剛剛要踏出去」的時刻，是爸媽可以參與、一起見證的。如果我們願意多一點陪伴與傾聽，就能讓這個過渡期少一點不安，多一點勇氣和笑容。

（作者為彰化基督教醫院職能治療師）

