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高齡駕駛評估 職能治療師能協助

2025/05/23 05:30
高齡駕駛評估 職能治療師能協助

▲認知能力僅影響高齡駕駛的ㄧ小部分，長者的視聽知覺、空間概念及內科問題均需評估，才能保證駕駛與用路者安全；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯瑋婷）

文／柯瑋婷

現在進入高齡社會，也使得汽車駕駛者的年紀向上提升。有些民眾可能認為，高齡者駕駛的駕駛經驗豐富、交通法規熟稔，對於行車安全並不會帶來大幅的負面影響。但以職能治療師的觀點來看，道路駕駛的能力多元，涵蓋認知、肢體協調，及感官知覺，老化可能對於這些能力有一些影響。

高齡者的反應速度因為老化，通常比年輕人慢。在面臨突發事件的時候，可能無法快速的反應過來。認知層面上，經驗多固然是好事，但也可能讓長者的思考較缺乏彈性，會讓長者堅持原有的用路習慣，而無法彈性依據當時的情況調整。例如，道路在施工、影響習慣的開車路線，長者可能會低估施工造成的危險性，執意在狹小道路上行駛；部分長者隨著年紀增長，前額葉的功能下降，會較容易易怒或起衝突，在行車期間若與人爭執，容易有口角或人際糾紛。

依據實際功能表現 核定駕照效期

感官或知覺上的影響亦是相當廣泛。先以視覺來說，可能會有老花或是是視知覺降低的情況。對於路邊的景物、行人的辨識精確度下降，在光線轉換的時候，需要較多的時間定焦。

聽覺的部分影響也很大。老化過程中，會使得長者對中高音頻較為不敏感、對低音頻聲音較清楚。例如，高音頻的交通口哨聲可能會聽不到、行車期間引擎低頻聲音可能會蓋過人聲。

此外，高齡者因老化或慢性病需要服用藥物，部分藥物可能會影響開車的警醒度或意識；少數年長的糖尿病患血糖控制不佳，浮動的血糖值可能會影響腦部功能，以致對空間概念的理解下降，降低專注力。在行車過程中，空間概念跟專注力是相對重要的能力，關乎行車安全。

部分國家的職能治療師對高齡者駕駛評估行之有年，依據長者實際的行車功能表現來決定延長駕照，可做為台灣參考。

（作者為台大醫院精神醫學部職能治療師）

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