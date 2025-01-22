7旬婦「脊椎內視鏡手術」助擺脫輪椅 自由行走

▲圖3：腰椎第4至5節椎管狹窄，經內視鄉鏡減壓。（照片提供／林佑璉）

文／林佑璉

▲圖2：胸椎第10節黃韌帶骨化，經內視鏡減壓。（照片提供／林佑璉

1名70歲的女性在7年前因頸椎疾病接受傳統頸椎手術。然而，術後仍然無法正常行走，疼痛和麻木讓她的生活陷入困境。直到最近，她在家人的鼓勵下，求助於脊椎專科醫師，接受詳細評估後，發現這名婦人不只頸椎（頸椎第5節至第7節）的問題，胸椎（第10節黃韌帶骨化）及腰椎（第2節至第5節椎管嚴重狹窄）也出現了嚴重的脊神經壓迫狀況，因此她接受頸椎，胸椎及腰椎單孔脊椎內視鏡減壓手術（圖1、圖2、圖3）。

▲圖1：頸椎第5到7節脊髓壓迫，經內視鏡減壓。（照片提供／林佑璉）

手術隔天就能下床活動

在不同的節段，醫師透過僅1公分的切口，使用高解析度內視鏡技術，精確移除壓迫神經的骨刺及黃韌帶。由於手術採用微創技術，手術隔天，就能下床活動，術後1週內，能夠完成以往所不能的日常活動。

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◎與傳統手術相比，脊椎內視鏡手術具有以下優點

●創傷小：僅需微小切口，減少組織破壞與感染風險。

●恢復快：術後疼痛輕微，住院時間短，適合年長患者。

●精準度高：內視鏡技術能放大視野，讓醫師更精確地處理病灶。

◎適應症與限制

儘管內視鏡技術優勢明顯，但並非適用於所有患者（例如脊椎腫瘤及需要再翻修的脊椎手術）。一般來說，脊椎內視鏡手術已能處理從頸椎到胸椎及腰椎嚴重狹窄、急性椎間盤突出、黃韌帶骨化等病症。然而對於嚴重退化性脊椎側彎或脊椎滑脫不穩定的病灶，脊椎內視鏡已發展出脊椎單孔或雙孔椎間融合手術。

這名70歲的女性術後感嘆說：「我以為這輩子都得在輪椅上度過，但現在我可以自由行走，重新掌控自己的生活。」

（作者為台安醫院骨科醫師）

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