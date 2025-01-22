自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

7旬婦「脊椎內視鏡手術」助擺脫輪椅 自由行走

2025/01/22 05:30
7旬婦「脊椎內視鏡手術」助擺脫輪椅 自由行走

▲圖3：腰椎第4至5節椎管狹窄，經內視鄉鏡減壓。（照片提供／林佑璉）

文／林佑璉

7旬婦「脊椎內視鏡手術」助擺脫輪椅 自由行走

▲圖2：胸椎第10節黃韌帶骨化，經內視鏡減壓。（照片提供／林佑璉

1名70歲的女性在7年前因頸椎疾病接受傳統頸椎手術。然而，術後仍然無法正常行走，疼痛和麻木讓她的生活陷入困境。直到最近，她在家人的鼓勵下，求助於脊椎專科醫師，接受詳細評估後，發現這名婦人不只頸椎（頸椎第5節至第7節）的問題，胸椎（第10節黃韌帶骨化）及腰椎（第2節至第5節椎管嚴重狹窄）也出現了嚴重的脊神經壓迫狀況，因此她接受頸椎，胸椎及腰椎單孔脊椎內視鏡減壓手術（圖1、圖2、圖3）。

7旬婦「脊椎內視鏡手術」助擺脫輪椅 自由行走

▲圖1：頸椎第5到7節脊髓壓迫，經內視鏡減壓。（照片提供／林佑璉）

手術隔天就能下床活動

在不同的節段，醫師透過僅1公分的切口，使用高解析度內視鏡技術，精確移除壓迫神經的骨刺及黃韌帶。由於手術採用微創技術，手術隔天，就能下床活動，術後1週內，能夠完成以往所不能的日常活動。

◎與傳統手術相比，脊椎內視鏡手術具有以下優點

●創傷小：僅需微小切口，減少組織破壞與感染風險。

●恢復快：術後疼痛輕微，住院時間短，適合年長患者。

●精準度高：內視鏡技術能放大視野，讓醫師更精確地處理病灶。

◎適應症與限制

儘管內視鏡技術優勢明顯，但並非適用於所有患者（例如脊椎腫瘤及需要再翻修的脊椎手術）。一般來說，脊椎內視鏡手術已能處理從頸椎到胸椎及腰椎嚴重狹窄、急性椎間盤突出、黃韌帶骨化等病症。然而對於嚴重退化性脊椎側彎或脊椎滑脫不穩定的病灶，脊椎內視鏡已發展出脊椎單孔或雙孔椎間融合手術。

這名70歲的女性術後感嘆說：「我以為這輩子都得在輪椅上度過，但現在我可以自由行走，重新掌控自己的生活。」

（作者為台安醫院骨科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中